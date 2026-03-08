На 8 март: Жените в България дават над 70% от даренията онлайн

Българките превръщат краудфъндинга в двигател на доброто

В България краудфъндингът вече не е просто инструмент за събиране на средства, а територия на женската емпатия и решителност. Жените у нас не само инициират мнозинството от онлайн кампаниите, но са и основните двигатели на дарителството, изграждайки нова култура на взаимна подкрепа. Това показва статистика на европейската платформа 4fund.com

Статистиката, която говори сама

Жените са истинските лидери в дигиталната филантропия. 64,4% от всички кампании на платформата са създадени от жени. 72,7% от събраните средства идват именно от женски дарения. Това показва, че за българската жена 8 март не е само символ, а ежедневие, изпълнено с реални действия, които спасяват животи и сбъдват мечти.

От Бъркли до ежедневната доброта

Зад сухите проценти стоят съдбите на жени, които отказват да приемат „не“ за отговор.

Александра Петкова е ярък пример за това как общността може да инвестира в талант. Тя събира средства, за да продължи образованието си в легендарния Berklee College of Music, доказвайки, че краудфъндингът е мост към международна кариера в изкуството.Верига от подкрепа.

Никол Ваташка пък олицетворява „тихата сила“ на платформата. Тя не просто организира, а активно дарява и популяризира чужди каузи, създавайки мрежа от солидарност, която дава кураж на още повече хора да потърсят помощ.

Новото лице на филантропията

Според Томаш Холащ, съосновател на 4fund.com, жените променят самия модел на дарителство. Те са по-склонни да се доверяват на социални организации и да търсят дългосрочни, системни решения, а не просто да реагират на моментни кризи. Независимо дали става въпрос за борба с тежко заболяване, развитие на моден бранд или социална помощ за местната общност, жените използват тези инструменти, за да постигнат независимост и реална промяна.

„Краудфъндингът е отворено пространство, където солидарността се превръща в конкретни действия – отвъд граници и езици“.

4fund е водеща европейска платформа, която позволява на всеки да стартира кампания при 0% комисиона. С над 15 милиона обработени дарения и лиценз за платежни услуги в целия ЕС, тя осигурява сигурна среда за реализиране на всяка значима кауза.

