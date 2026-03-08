×

На 8 март: Жените в България дават над 70% от даренията онлайн

На 8 март: Жените в България дават над 70% от даренията онлайн

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Българките превръщат краудфъндинга в двигател на доброто

В България краудфъндингът вече не е просто инструмент за събиране на средства, а територия на женската емпатия и решителност. Жените у нас не само инициират мнозинството от онлайн кампаниите, но са и основните двигатели на дарителството, изграждайки нова култура на взаимна подкрепа. Това показва статистика на европейската платформа 4fund.com

Статистиката, която говори сама

Снимка: iStock

Жените са истинските лидери в дигиталната филантропия. 64,4% от всички кампании на платформата са създадени от жени. 72,7% от събраните средства идват именно от женски дарения. Това показва, че за българската жена 8 март не е само символ, а ежедневие, изпълнено с реални действия, които спасяват животи и сбъдват мечти.

От Бъркли до ежедневната доброта

Зад сухите проценти стоят съдбите на жени, които отказват да приемат „не“ за отговор.

Александра Петкова е ярък пример за това как общността може да инвестира в талант. Тя събира средства, за да продължи образованието си в легендарния Berklee College of Music, доказвайки, че краудфъндингът е мост към международна кариера в изкуството.Верига от подкрепа.

Никол Ваташка пък олицетворява „тихата сила“ на платформата. Тя не просто организира, а активно дарява и популяризира чужди каузи, създавайки мрежа от солидарност, която дава кураж на още повече хора да потърсят помощ.

Защо жените в ЕС работят повече на непълно работно време?

Новото лице на филантропията

Според Томаш Холащ, съосновател на 4fund.com, жените променят самия модел на дарителство. Те са по-склонни да се доверяват на социални организации и да търсят дългосрочни, системни решения, а не просто да реагират на моментни кризи. Независимо дали става въпрос за борба с тежко заболяване, развитие на моден бранд или социална помощ за местната общност, жените използват тези инструменти, за да постигнат независимост и реална промяна.

„Краудфъндингът е отворено пространство, където солидарността се превръща в конкретни действия – отвъд граници и езици“.

4fund е водеща европейска платформа, която позволява на всеки да стартира кампания при 0% комисиона. С над 15 милиона обработени дарения и лиценз за платежни услуги в целия ЕС, тя осигурява сигурна среда за реализиране на всяка значима кауза.



