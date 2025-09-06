Кои са "лейтенантите" на Армани и възможно ли е някой от тях да го наследи?

Джорджо Армани почина на 91-годишна възраст

Джорджо Армани създаде една от най-известните модни марки в света през последните пет десетилетия и смъртта му неизбежно повдига въпроси за бъдещето на италианската компания, на чиято независимост той особено държеше, информира Reuters.

Джорджо Армани, който почина на 91-годишна възраст, беше единственият основен акционер на компанията, която създаде с покойния си партньор Серджо Галеоти през 70-те години на миналия век. Армани поддържаше до смъртта си строг контрол както върху творческите, така и върху управленските аспекти.

Той не остави след себе си деца, които да наследят бизнеса му, генериращ относително стабилни приходи от 2,3 милиарда евро през 2024 г., но чиято печалба се сви на фона на всеобхватната рецесия в сектора.

Въпреки регистрираното свиване на печалбата, компанията остава изключително привлекателна, твърдят експерти от индустрията като Марио Ортели, управляващ партньор в консултантската фирма в сектора на луксозните стоки Ortelli&Co.

"Може ли империята на Джорджо Армани да бъде интересна цел? Отговорът е абсолютно "да" - това е една от най-разпознаваемите марки в света, с ясна и дефинирана по уникален начин стилистична визия", каза Ортели, добавяйки обаче, че сделка в средносрочен план е малко вероятна.

През годините производителят на популярни неструктурирани костюми е получил няколко предложения, включително едно през 2021 г. от Джон Елкан, наследник на италианското семейство Аниели, и друго от луксозната марка Gucci, когато Маурицио Гучи все още е бил начело.

Армани, за когото експерти в индустрията твърдят, че е бил особено предпазлив към френските си конкуренти, многократно е изключвал всяка потенциална сделка, която би отнела пълния му контрол и е отказал компанията му да бъде листвана на фондовия пазар.

Той е въвел мерки за осигуряване на приемственост и независимост на бизнеса си, който е управлявал с доверени членове на семейството и мрежа от дългогодишни колеги.

Армани има по-малка сестра - Розана, две племенници, Силвана и Роберта, и племенник, Андреа Камерана, припомня БТА. Двете племенници и племенникът заемат важни роли в групата. Неговата дясна ръка Панталео дел'Орко също се счита за член на семейството и всеки от тях е възможен наследник.

Повече яснота за плановете му може да има през идните седмици, когато завещанието на Армани бъде отворено.

Обезпечаване на наследството посредством фондация

Преди повече от десетилетие Джорджо Армани започва да обмисля план за гарантиране на плавното наследяване и запазване на независимостта на компанията и стига до идеята да създаде фондация през 2016 г.

Заявената цел е да "защити управлението" на активите на Armani Group и да гарантира, че те остават в съответствие с принципите, които са "особено важни" за него.

През 2017 г. дизайнерът казва пред италианския всекидневник "Кориере дела сера", че такъв механизъм е необходим, за да помогне на наследниците му да се разбират помежду си и да се избегне продажбата или разпадането на компанията.

В момента фондацията държи символичния дял от 0,1 на сто в базираната в модната столица Милано група, но след смъртта му се очаква да получи по-голям дял, наред с останалите наследници, както заявява той самият в интервюто.

Армани уточнява тогава пред вестника, че трима номинирани от него ще управляват фондацията.

Джорджо Армани е изготвил също така и нов устав на компанията, който ще влезе в сила след смъртта му и очертава бъдещите принципи на управление за тези, които наследят групата.

Уставът призовава за "предпазлив подход към придобиванията" и разделя акционерния капитал на компанията на няколко категории с различни права на глас и правомощия. От документа не става известно как ще бъдат разпределени различните пакети акции.

В него се посочва също, че за всяко потенциално листване на фондовия пазар ще е необходима подкрепата на мнозинството от директорите и то би могло да се осъществи само "след петата година след влизането в сила на този устав".

Малък, но красив

Коментирайки минали финансови резултати, Джорджо Армани подчертаваше решимостта си да продължи да развива бизнес, който е относително малък по мащаб в сравнение с френския гигант LVMH и други конкуренти като Kering, собственик на Gucci, или италианската луксозна къща Prad).

"Във всеки случай избрах да инвестирам в проекти с голямо символично и практическо значение, които са ключови за бъдещето на компанията", каза той във връзка с юлския отчет на резултатите.

Тези инвестиции включват обновяването на водещи магазини като сградата на "Медисън авеню" в Ню Йорк и "Емпорио Армани" в Милано, разходи за новия Palazzo Armani в Париж и поемане на управлението на електронната търговия.

Европа осигурява почти половината от приходите на "Армани груп", което е много по-висок дял, отколкото при други луксозни марки, като на Северна и Южна Америка и на Азиатско-тихоокеанския регион се падат по една пета от постъпленията на всеки.

Групата е имала 570 милиона евро нетни кешови парични средства в края на 2024 г. след увеличаване на инвестициите.

"Лейтенантите" на Армани могат да поемат управлението

В последното си интервю за в. Financial Times Джорджо Армани казва, че иска постепенно да предаде отговорностите на най-близките си сътрудници и семейството.

"Моите планове за наследяване се състоят от постепенно прехвърляне на отговорностите, които винаги съм поемал, към най-близките до мен хора като Лео дел'Орко, членовете на семейството ми и целия ми екип", заяви той.

На управленско ниво компанията ще трябва да запълни овакантените от Джорджо Армани позиции на председател и главен изпълнителен директор, като дългогодишни ветерани като Джузепе Марсочи и Даниеле Балестраци са сред възможните опции.

Изборът на правилната творческа структура може да се окаже по-труден, отбелязва Reuters.

Племенницата на Армани, Силвана, работеше заедно с чичо си при проектирането на дамските колекции, докато Дел'Орко си сътрудничеше с него по мъжките колекции.

"Ще има ли компанията един креативен директор? Или ще има множество креативни ръководители или директори по отделни направления? Това е нещо, което Джорджо Армани вероятно е очертал в насоките, които фондацията ще приложи", каза Ортели.

