7-те най-мръсни места в самолета

Стюардеси разкрива за какво да внимавате

Всеки ден милиони хора по света се издигат в небето. С толкова много пътници, които трябва да се придвижат от точка А до точка Б, авиокомпаниите трябва бързо и ефикасно да обърнат самолетите и да ги подготвят за следващото пътуване. Самолетите се почистват бързо между полетите, но екипите за почистване често са в строг график и може да не са в състояние да бъдат възможно най-щателни. Често докосваните повърхности могат бързо да натрупат микроби и мръсотия и никой не знае това по-добре от стюардесите.

Следващия път, когато летите, запомнете тези експертни съвети за най-мръсните места в самолета, за да сте внимателни при докосването им. И не забравяйте да вземете дезинфекциращи кърпички и дезинфектант за ръце в ръчния си багаж.

„Най-мръсното място в самолета е картата с инструкции за безопасност в джоба на седалката“, сподели с Travel + Leisure Жозефин Ремо, блогър за пътувания, която е работила като стюардеса. И докато Ремо отбеляза, че масичките за багаж обикновено се избърсват, картите с инструкции не се. Така че, след като приключите с четенето на инструкциите за безопасност, не забравяйте да сложите малко дезинфектант за ръце или още по-добре, избършете картата с инструкции с влажна кърпичка, за да предпазите себе си и бъдещите пътници от всякакви микроби.

Ремо също така препоръча или да избършете, или да използвате кърпа, за да отворите горните отделения, които „рядко се почистват“ и се „докосват от много хора“. След като приключите с товаренето на ръчния си багаж, просто напръскайте с дезинфектант за ръце, преди да докоснете каквото и да било друго.

Екрани на облегалките на седалките

Следващия път, когато разглеждате опциите за забавление по време на полет на екрана на облегалката на седалката, спомнете си за всички останали пръсти, които са го пипали. Вярно е, че вероятно се избърсва и дезинфекцира редовно като част от общото почистване, но по-добре да се предпазите, отколкото да съжалявате. Почистете го добре с дезинфекцираща кърпичка за допълнително спокойствие.

„Калъфите за седалки не винаги се подменят или почистват“, според Сю Фогуел, стюардеса с повече от двадесет години опит, която обясни, че това ще се случи само ако са били докладвани. Но дори и тогава може да е въпрос на вероятност. „Не всяко неприятно събитие се докладва, тъй като може да доведе до закъснение на полет“, каза тя. За тези, които не могат да понесат мисълта за мръсна седалка, на пазара има много калъфи за седалки за еднократна и многократна употреба.

Предпазни колани и катарами за предпазните колани

Друга част от самолета, която се докосва често, е предпазният колан, и не само катарамата. Помислете колко често хората трябва да регулират прилягането и стегнатостта му или да хващат предпазния колан, за да го отместят, когато сядат или стават. Предпазният колан е малко по-труден за дезинфекция с мокра кърпичка, но можете да се уверите, че винаги дезинфекцирате ръцете си, след като го докоснете.

„Тоалетните се почистват редовно, но ключалките и дръжките на вратите не се“, обясни Ремо. Поради тази причина тя посъветва: „Добра идея е пътниците да използват дезинфектант за ръце, след като приберат багажа си, докоснат нещо в джоба на седалката пред себе си и отидат до тоалетната.“

С толкова много мръсни места в самолета, може би си мислите, че бихте искали да бъдете изключително старателни, когато миете ръцете си след използване на тоалетната. Но дори водата може да е съмнителна. Проучвания показват, че водата в самолета може да съдържа много бактерии, тъй като резервоарите за вода на борда не се почистват често. Така че може би е най-добре да избягвате миенето на ръцете си в тоалетната на самолета и да използвате алтернативи.

