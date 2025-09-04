Отиде си великият Армани, кой ще наследи богатството му

Ето какви имоти и коли притежаваше приживе големият дизайнер

Почина Джорджо Армани - един от най-известните модни дизайнери в света, но и символ на успех и лукс. Неговата империя, основана през 1975 година, създава не само някои от най-иконичните дрехи, но и изгражда мощно финансово състояние. Но какви са реалните финансови измерения на Джорджо Армани и какви имоти притежава той в днешния ден?

Богатството на Джорджо Армани

Според различни източници, нетното състояние на Джорджо Армани се оценява на около 8 до 10 милиарда долара. Това го поставя сред най-богатите личности в модната индустрия и го класифицира сред топ богаташите на планетата. Основният източник на това богатство е неговата модна империя, която обхваща не само мъжката и женската мода, но и редица други категории, като аксесоари, парфюми, мебели и хотели.

През годините, Армани е разширил обхвата на своето влияние в много различни сектори, като допълнителни бизнес начинания и партньорства с водещи компании. Въпреки това, той остава най-известен със своите луксозни колекции, които продължават да доминират на световния моден пазар.

Снимка: Getty Images

Джорджо Армани е роден през 1934 година и със своята нетна стойност се нарежда на 145-то място в света. Става популярен най-вече популярен с мъжките си костюми, като през 80-те години неговите костюми се появяват често сред актьорите в Холивуд в хитовия сериал "Miami Vice".

Армани беше похвален като най-успешния дизайнер през 2001 г. и също така е признат за пионер на модата на червения килим. По подобен начин, с огромния си успех в модата, компанията му е разширила дейността сиекспертизата си и в други области. През 2010 г. той откри хотела Армани в Бурж Халифа, най-високата сграда в света, разположена в Дубай.

Джорджо Армани и имотите

Джорджо Армани притежава изключително луксозни имоти по целия свят. Някои от най-забележителните му недвижими активи включват:

Вила в Милано Армани живее в изключително луксозен апартамент в Милано, който е проектиран и декориран от самия него. Вилата е пример за минималистичен стил с вътрешен дизайн, който съчетава елегантност и комфорт. Пространството е огромно и изцяло обзаведено със собствените му мебели и дизайнерски решения. Апартамент в Ню Йорк Няма съмнение, че Армани е и човек с международни амбиции. Един от неговите скъпоценни имоти е луксозен апартамент в Ню Йорк, намиращ се в престижен небостъргач в Манхатън. Апартаментът е оборудван с всички възможни удобства, включително панорамни гледки към града и модерна кухня. Резиденция в Сен Тропе За любителя на средиземноморския стил, Армани притежава и разкошна вила на френската Ривиера. Този имот, разположен в известния курорт Сен Тропе, е не само стилен, но и прекрасно разположен, предлагащ тиха и уютна атмосфера далеч от публичността. Армани хотели и курорти Освен личните си имоти, Джорорджо Армани е също така собственик на няколко бутикови хотела, наречени Armani Hotels & Resorts. Първият от тях се намира в Дубай, в известния Burj Khalifa, а следващите му луксозни курорти са разположени в различни части на света, включително в Милано и Мумбай. В тези хотели и курорти, като и в интериорния дизайн на луксозните апартаменти, той е вложил своя уникален почерк – чистота на формите, елегантност и минимализъм.

Автомобилите на дизайнера

Един от най-добрите автомобили, притежавани от Армани, е Mercedes-Benz CLK. Автомобилът разполага с 6.2-литров V8 двигател, който генерира 500 конски сили. Този автомобил е истинска комбинация от лукс и производителност. Съобщава се, че този конкретен модел на Mercedes е бил проектиран от самия дизайнер. Армани проектира всичките интериорни кожи и шевове. Всъщност, Mercedes и Армани сътрудничиха през 2003 г. за проектирането на автомобила.

По подобен начин, Mercedes не е единствената марка, с която Армани сътрудничи. Армани е сътрудничил и с други марки, като Fiat и Bugatti Chiron.

Освен колите Армани притежаваше и яхти. Яхтата Mariu разполагаше с настаняване за 12 гости и 11 членове на екипажа. Яхтата е наречена на майка му, Мария. Армани продаде яхтата през 2010 г. През годините той имаше още няколко яхти.

В последните години от живота си Джорджо Армани навлезе и в света на дизайна на суперяхти. Admiral, марка на The Italian Sea Group, обедини усилия с него в проекта Project Metamorphosis. Плод на това партньорство е 72-метрова яхта, продадена едва миналата година и първа от планирана ексклузивна серия от две. С нетрадиционни геометрични линии и сатенено-златисти акценти тя отразява визионерския почерк на Армани и ще дебютира на тазгодишното Monaco Yacht Show.

Очаква се потенциалните наследници на Армани да включват сестра му, трима други членове на семейството, които в момента участват в бизнеса, дългогодишния сътрудник и партньор Панталео Дел'Орко, и благотворителна фондация, според доклад на Reuters.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN