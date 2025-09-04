Създадената от Армани специална фондация показва кой ще управлява бизнеса му, ето какво е разпоредил приживе

Целта на големият дизайнер е била да запази компанията стабилна след смъртта му

Джорджо Армани, който изгради една от най-устойчивите луксозни марки в света, оставя не само наследство от стил, но и огромна бизнес империя, обхващаща модата, хотелите и всички останали негови притежания.

Според Bloomberg, частната компания на Армани генерира около $2.7 милиарда приходи през 2024 година. Анализаторите оценяват пазарната й стойност на $8–11 милиарда, ако беше публично търгувана, пише Reuters.

Армани е предприел мерки, за да се опита да осигури продължаване на бизнеса, който той управлява с доверени членове на семейството и мрежа от дългогодишни колеги. Той имаше по-малка сестра, Розанна, две племеннички, Силвана и Роберта, както и племенник, Андреа Камерана. Племенничките и племенникът заемат ръководни позиции в групата.

Снимка: Getty Images

Дясната ръка на Армани Панталео Дел'Орко също е считан за член на семейството и всички петима от тях вероятно са наследници. Панталео, който отговаря за мъжката линия на марката и племенницата на Армани- си Силвана, която ръководи женската мода, са сочени като хората, от които до голяма част ще зависи бъдещото равзитие на компанията.

Повече яснота относно плановете му вероятно ще се появи в следващите дни, когато завещанието на Армани бъде отворено. Въпреки това, част от очертанията за бъдещето на компанията без нейния основател вече бяха публично обявени.

Джорджо Армани е започнал да мисли за план, за да гарантира гладка наследственост и да запази независимостта на компанията повече от десетилетие, което го е накарало да създаде фондация през 2016 година, съобщава MSN. Целта му е била да „защити управлението на активите на групата Армани и да гарантира, че тези активи ще останат стабилни във времето в съответствие с принципи, които са особено важни за мен.“

Според устава акциите на групата са разделени на шест блока с определени права на глас. Всички наследници - сестра му Розана, племенички Роберта и Силвана, племенник Андреа и Дел'Орко - вече са представени в борда. Фондацията играе ролята на стабилизатор, осигурявайки независимостта на компанията и запазвайки нейната идентичност. Уставът също така включва защита: ако компанията някога иска да се листне на фондовата борса, това не може да се случи поне до пет години след смъртта на Армани. Моделът на постепенна трансформация е предназначен да запази стабилността, творчеството и непрекъснатостта.

