Кои европейски държави привличат най-много чуждестранни инвестиции?

Кой инвестира в Европа?

Правителствата използват инвестиционни стимули, данъчни облекчения и международни инвестиционни форуми, за да убедят компаниите да изберат именно техните пазари, се казва в анализ на Euronews, цитиран от БГНЕС.

Чуждестранните инвестиции отдавна се разглеждат като ключов двигател на икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места. Когато компании откриват нови обекти, изграждат заводи или създават изследователски центрове, те не само внасят капитал в дадена страна, но често разкриват нови работни места и укрепват местните вериги за доставки.

Франция също превърна привличането на чуждестранни инвестиции в основен приоритет през последните години. От 2018 г. насам правителството популяризира страната чрез инициативата „Изберете Франция“.

На тазгодишната среща на върха президентът Еманюел Макрон заяви, че чуждестранни компании са поели ангажимент за инвестиции на стойност 93 млрд. евро, което Елисейският дворец определи като рекордна сума.

Но доколко успешни са европейските държави в привличането на международни инвеститори? И кои страни привличат най-много инвестиционни проекти?

Франция остава водещата инвестиционна дестинация в Европа

Снимка: iStock

За измерване на конкуренцията за международни инвеститори проучването EY Europe Attractiveness Survey предлага полезен ориентир. За разлика от традиционната статистика за преките чуждестранни инвестиции, която може да бъде изкривена от мащабни сделки или вътрешнокорпоративни финансови потоци, изследването проследява броя на отделните инвестиционни проекти.

Те включват нови проекти, обявени или регистрирани от чуждестранни компании през съответната година, като откриване на нови обекти, изграждане на производствени мощности или разширяване на съществуващи дейности.

Според последното издание на проучването през 2025 г. в Европа са били обявени 5026 нови инвестиционни проекта. В случая EY разглежда Европа като географски регион, а не само като Европейския съюз. Това е спад от 7% спрямо 2024 г. и най-ниското равнище за последните 11 години.

Въпреки рязкото понижение Франция запазва позицията си на водеща европейска дестинация за чуждестранни инвестиции. Броят на проектите е намалял със 17% до 852 през 2025 г., което е най-големият спад сред основните инвестиционни центрове на континента.

На второ място е Великобритания със 730 проекта, което представлява спад от 14% спрямо предходната година.

Германия остава третата най-предпочитана дестинация за чуждестранни инвестиции в Европа с 548 проекта. Общият им брой обаче е намалял с 10%, достигайки най-ниското си равнище от 2009 г. насам.

Още по-впечатляваща е дългосрочната тенденция. В сравнение с 2019 г. броят на инвестиционните проекти в Германия е намалял с 44%, което е значително по-рязък спад от този във Франция (-28%) и Великобритания (-34%).

Сред най-силно представилите се държави през 2025 г. са Испания и Турция. Испания увеличава броя на инвестиционните си проекти с 20% до 383 и се изкачва на четвърто място. Турция я следва плътно с 376 проекта, което е ръст от 7% и пета позиция в класацията.

Полша продължава възходящата си тенденция, като отчита 285 инвестиционни проекта през 2025 г., или с 10% повече спрямо година по-рано. Това я превръща в шестата най-голяма дестинация за чуждестранни инвестиции в Европа. Нидерландия също е сред малкото държави с растеж, като броят на проектите там се увеличава с 8% до 159.

Италия, Белгия и Португалия също регистрират спад на инвестиционната активност. Броят на проектите намалява с 8% до 206 в Италия и с 11% до 187 в Белгия, докато Португалия отчита 186 проекта, което е понижение от 5% на годишна база.

Кой инвестира в Европа?

Снимка: iStock

Съединените щати остават най-големият източник на чуждестранни инвестиционни проекти в Европа през 2025 г. Американски компании са обявили 943 проекта на континента, като запазват позицията си на водещ външен инвеститор.

Германските компании са на второ място въпреки рязкото намаляване на инвестиционната им активност зад граница. През 2025 г. те са обявили 484 инвестиционни проекта в други европейски държави, което е спад от 24% спрямо предходната година. Намалението е необичайно голямо, тъй като през последните години броят на проектите обикновено надхвърляше 600.

Въпреки това Германия остава най-големият вътрешноевропейски инвеститор. Франция отново е основната дестинация за германски инвестиции, привличайки 101 проекта. За първи път Турция се нарежда на второ място, изпреварвайки Великобритания.

Защо инвеститорите стават по-предпазливи

Според EY слабият икономически растеж в голяма част от Европа е сред основните причини за намаляването на инвестиционната активност. Високите цени на енергията, геополитическата несигурност и по-предпазливият инвестиционен климат също оказват влияние върху решенията на бизнеса.

Търговското напрежение и опасенията от евентуални нови мита допълнително натоварват инвестиционните планове. Все повече инвеститори се тревожат от съчетанието на сравнително високи разходи и слаб икономически растеж в Европа. EY посочва и нарастващото недоволство от сложната регулаторна среда на континента