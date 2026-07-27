Член на Управителния съвет на ЕЦБ допусна повишение на лихвите през септември

Миналата седмица ЕЦБ остави лихвените проценти без промяна

Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще трябва да повиши основните си лихвени проценти поне още веднъж, като подобна стъпка през септември изглежда оправдана дори при известно подобрение на икономическата среда, заяви управителят на Словашката централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Петер Казимир, цитиран от Ройтерс.

Миналата седмица ЕЦБ остави лихвените проценти без промяна, но сигнализира, че през септември може да предприеме ново увеличение на фона на поскъпването на петрола и природния газ вследствие на напрежението в Близкия изток.

„Продължавам да смятам, че ще е необходимо поне още едно повишение като част от премерения ни отговор на инфлационните рискове. Това е оправдано дори ако ситуацията се подобри донякъде“, посочи Казимир в публикация, представяща личната му позиция.

По думите му през следващите седмици ще са необходими „много убедителни“ икономически данни и геополитически развития, за да отпадне необходимостта той да подкрепи повишение на лихвите през септември, предаде БТА.

Казимир отбелязва, че макар ускоряването на инфлацията все още да не е довело до значителни вторични ценови ефекти, централната банка трябва да действа превантивно.

„Тези ефекти често се натрупват незабележимо. Когато станат напълно видими, ограничаването им вече е много по-скъпо. Нашата задача е да действаме преди този момент, а не след него“, посочи той.

Според пазарните очаквания ЕЦБ може да повиши лихвените проценти още два пъти, като първата подобна стъпка се очаква през септември или октомври, а втората – до март следващата година.

Казимир предупреди, че ако ценовият натиск се засили и стане по-траен, ЕЦБ може да бъде принудена да затегне паричната политика повече, отколкото пазарите очакват в момента.

„Не изненадахме пазарите през юли и не бива да ги изненадваме и през септември“, допълни той.