Запознайте се с един от най-големите инвеститори в злато и сребро в света

Той има дялове в 120 минни компании

Той започва да инвестира в благородни метали през 80-те гозини на миналия век. Стойността на инвестициите му се учетворява само за две години, увеличавайки състоянието му до над 3 млрд. долара. Неговото име е Ерик Спрот и той е най-дългогодишният инвеститор в злато и сребро, пише Forbes.

Дялове в 120 минни компании

Дълбоките му познания за индустрията му позволили да се съсредоточи върху малки, по-малко известни компании, които според него били подценени.

„Мисля за находищата“, казва Спрот. „Не съм геолог. Не знам нищо за скалите, но знам много за числата. Ако наградата е голяма, мога да си позволя да загубя.“

Този подход се е отплатил. Спрот в момента държи дялове в 120 минни компании, но се фокусира върху по-малко от десет от тях. Нетното му богатство в момента се оценява на около 3,3 милиарда долара. Това е около четири пъти повече от началото на 2025 г., но с около 30% по-малко от пика му от 4,6 милиарда долара.

Тези, които са работили в тясно сътрудничество със Спрот, оценяват неговото търпение и непоколебимост. „Той никога не звучи несигурен“, казва Джеф Кенеди , председател на торонтската компания за сребро Stroud Resources и дългогодишен приятел, който служи като консултант в семейния бизнес на Спрот. „Той има мнение и е готов да заложи името и репутацията си и да чака нещата да се развият.“

Първият голям успех

Пътят на Спрот към превръщането му в един от най-големите инвеститори в благородни метали в света води началото си от Отава, столицата на Канада, известна с богатите си минерални находища, където баща му е работил като държавен служител. Спрот отдава интереса си към инвестирането на баща си, който е търгувал с акции като аматьор в свободното си време.

„Имах някой, с когото можех да говоря за неща, свързани с фондовия пазар“, спомня си той.

Завършва университета Карлтън в Отава през 1965 г. – университетът преименува бизнес училището си на негово име през 2001 г. – и първоначално работи като компютърен програмист и пазарен анализатор във финансовата фирма Merrill Lynch.

След три години се мести в по-малка канадска фирма за анализ на фондовия пазар, където прекарва десет години. Спестява пари и през 1980 г. купува място на фондовата борса в Торонто и основава собствена брокерска фирма Sprott Securities, която предлага проучвания и управление на портфолио на институционални инвеститори.

Първият му голям успех е залог на Lakeshore Mines, компания от Онтарио, през 80-те години на миналия век. Той я открива, като внимателно изучава доклади за търговия с вътрешна информация и забелязва, че малка група минни компании многократно изкупуват акции една от друга. Това го подтиква сам да оцени стойността на тези компании и да установи, че пазарът е подценил значително стойността им. Той купува акциите на цена от около 5 долара за акция. В рамките на шест месеца пазарната им стойност се е повишила до около 50 долара. „Не съм си поставял за цел да се занимавам с управление на парите, но просто се оказах доста добър инвеститор“, казва той.

Далновидна стратегия

В края на 90-те години, когато първият дот-ком балон се спука, Спрот започна да се тревожи какво ще се случи, ако пазарът се срине. Тогава той за първи път заложи на злато и сребро, продавайки акции на късо и купувайки благородни метали. Това беше далновидна стратегия. Скоро след това онлайн пазарът скочи с 80 процента. След това Спрот продаде брокерския бизнес на Sprott Securities на служителите си, запазвайки отдела за управление на активи за себе си и инвестирайки в минни компании.

Поради несигурността относно цената и качеството на минералите, неизползваните рудни находища обикновено се оценяват на цени, които са по-ниски от тези на проучените находища, дори въз основа на геоложки прогнози. Спрот вижда предимство в това със своя опит. Той каза пред Forbes, че все още взема предвид показатели като оценка на общото количество злато или сребро в находището, граничното съдържание и текущия етап от експлоатацията на мината, за да прецени цената на инвестицията спрямо пазарните цени.

Най-голямата му инвестиция, дял в Hycroft Mining Holding Corp., който сега струва 1,3 милиарда долара, беше една от онези подценени, спекулативни инвестиции. Той беше привлечен предимно от огромния размер на находището на злато и сребро в основната им мина в северна Невада, въпреки че все още не беше започнало производство и компанията беше обременена с дългове, когато инвестира през 2019 г. „Това може да е най-голямото находище в страната, но все още не са започнали да го добиват“, каза Спрот по това време.

Бърз растеж на активите

Спрот вярвал в тезата си и инвестирал над 360 милиона долара в Hycroft, като помогнал за рефинансирането на заемите ѝ по начин, който му осигурил 1% дял от капитала и 1,5% нетни лицензионни възнаграждения върху всички бъдещи приходи от добив. След няколко години на волатилност, акциите на Hycroft започнали да се покачват. Спрот инвестирал още. След това акциите на Hycroft скочили рязко, като се повишили с 1482% от началото на 2025 г., въпреки че компанията едва наскоро започнала активна дейност и все още не била произвела нито грам сребро или злато.

Същото важи и за втората по големина инвестиция на Sprott, базираната в Онтарио Discovery Silver Corporation. През май 2019 г. Discovery (тогава наречена Discovery Metals) и Levon Resources се сляха, за да сформират компания за проучване, фокусирана върху среброто, с проекти в Мексико и Пуерто Рико. По-късно същата година Sprott инвестира около 6 милиона долара и придоби близо една четвърт от акциите в новата, обединена компания. С новия капитал Discovery започна да се фокусира върху огромната си мина Cordero в Чихуахуа, Мексико, която се оценява, че съдържа близо милион тона злато, сребро, олово и цинк.

През следващата година и половина Спрот инвестира още 22 милиона долара в компанията, увеличавайки дела си до 25% и предизвиквайки ръст, който утрои цената на акциите. След това, през януари миналата година, Discovery Silver купи голямо златно находище в Онтарио за 425 милиона долара. Това доведе до рязко покачване на акциите с 998%, а делът на Спрот достигна 400 милиона долара.

Сребро и манган

Гледайки напред, Спрот продължава да се фокусира върху среброто. Според Института за сребро, нестопанска изследователска организация, световният пазар е в дефицит от пет години, тъй като търсенето постоянно надвишава предлагането. Търсенето не се движи само от инвеститорите, които се готвят за най-лошите сценарии. Металът се използва широко в батерии, електроника, електрически превозни средства и слънчеви клетки.