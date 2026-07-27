Мислите да започнете живот в чужбина? Това са най-добрите страни за емигранти през 2026 г.

Вижте 10-те най-добри страни

Панама е най-добрата страна за емигранти за трета поредна година. Това показва проучване, проведено от InterNations. Около 87% от емигрантите в Панама са доволни от живота си в чужбина, в сравнение със 70% в световен мащаб, докато една трета искат да останат в страната завинаги, пише Euronews.

Кои са останалите страни в топ 3?

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На второ място застава Мексико като емигрантите там казват, че се чувстват изключително добре дошли. Третото място се заема от Тайланд, където живеят най-щастливите емигранти. Емигрантите хвалят ниските разходи за живот, които са оценени положително от 85%, наред с достъпните жилища, които са лесни за намиране.

Има ли европейски страни в класацията?

Само три европейски държави попаднаха в топ 10, нито една от които не беше класирана сред петте най-добри.

Испания се класира на шесто място и е най-доброто място за емигранти на континента, заемайки първо място в индекса за качество на живот благодарение на страхотното си време, възможностите за правене извън работата, достъпния обществен транспорт и общата възможност за пътуване.

Съседна Португалия е следващата на осмо място, класирайки се на четвърто място в индекса за лични финанси и на седмо място по лекота на установяване. Люксембург завърши челната десетка, заемайки четвърто място по работа в чужбина, след като беше класиран на първо място по заплата и сигурност на работното място.

Най-добрите страни за живеене на емигранти през 2026 г.: