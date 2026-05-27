Ще могат ли граждани да инвестират в държавни ценни книжа?

Ще оогат ли физическите лица директно да инвестират в държавни ценни книжа? Идеята се обсъжда още преди парламентарните избори, а първи като законодателна инициатива го оформиха депутати от ГЕРБ. Въпреки че от внасянето му досега минаха няколко заседания на комисията, предложението не бе разгледано, пише БНР.

След като от ПБ също предложиха свои текстове, двата законопроекта ще бъдат разгледани по-късно през деня от ресорната комисия.

Какво са държавни ценни книжа?

Те се считат за най-сигурните форми на инвестиция. Това са дългови финнасови инструменти, издавани от държавата чрез правителството и финнансовите институции, с които тя заема средства от граждани, банки и инвеститори, за да финнасира свои текущи разходи и проекти.

Един от най-големите рискове тук е реинвестиционният риск. Това е възможността лихвите на новите емисии да бъдат по-ниски от текущата, когато дойде време за подновяване на вложените средство. Има и инфлационен риск.