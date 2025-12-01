BGN → EUR
Сбогуваме се с Емил Хърсев: Какво казваше той за еврозоната?

Сбогуваме се с Емил Хърсев: Какво казваше той за еврозоната?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Той почина на 64 години

На 64-годишна възраст си отиде известният български финансист, икономист и бизнесмен Емил Хърсев — едно от най-разпознаваемите лица в българските финанси през последните десетилетия. С над 30 години работа в банковия сектор, икономическия анализ и корпоративното управление, той остави значим отпечатък върху развитието на финансовата система у нас.

Хърсев завършва финанси и защитава докторска дисертация на темата "Еволюция на парите", след което изгражда многостранна кариера — от научната среда до ръководни позиции в банковото управление.

Обществени и управленски роли

Той е бивш подуправител на Българската народна банка и член на управителни и надзорни съвети на водещи търговски банки. Като основател на консултантската компания „Хърсев и Ко“ предоставя услуги в областта на финансовото управление, инвестиционното консултиране и корпоративното финансиране. Дълги години преподава в УНСС, където развива теми, свързани с банково дело, парична политика и финансови пазари.

Гласът му в публичния дебат

Емил Хърсев беше сред най-активните икономически коментатори в българските медии. Отличаваше се с ясен стил, силни позиции и често — провокативни оценки.

„Ние сме се вързали към еврозоната, ние сме там и зависим изцяло от решенията на еврозоната. Платили сме цената за това и страдаме от всички ефекти на това връзване, но в същото време не можем да получим всички позитиви от него, защото не сме членове на зоната. Банки не могат да се рефинансират, продължаваме да плащаме такси за конвертиране на еврото в левове — милиони загуби за бизнеса“, казваше Хърсев.

