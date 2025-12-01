Русия разшири забраната за износ на стоки към неприятелски държави - ето какво включва списъка

В момента забраната е валидна до края на 2027 г.

Руското правителство добави няколко материала за електронно-оптична апаратура към списъка със стоки с двойно предназначение, чието изнасяне в неприятелски държави е забранено. Според документа, цитиран от ТАСС, целта на решението е да се предотврати използването им от украинската армия, предава БНР.

Снимка: Getty Images/iStock

Под забрана попадат осем химични съединения и материали: литиев ниобат, цинков телурид, гадолиниево-галиев гранат, галиев арсенид, галиев фосфид, обработени и необработени кварцови пластини, както и полирани призми от телуров оксид.

В обяснителната бележка към решението се отбелязва, че тези материали „са изключително търсени при производството на електронно-оптична апаратура за военни цели (средства за насочване, уреди за нощно виждане и др. – бел. ТАСС), използвана и от украинските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция“.

Списъкът на стоките с износни ограничения е съставен още през март 2022 г. и оттогава многократно е разширяван. В момента забраната е валидна до края на 2027 г. В него са включени над 250 позиции – от бинокли до хеликоптери. Освен материалите с двойно предназначение, е забранено изнасянето и на редица обикновени стоки, като например необработени дървесни материали.

Списъкът на неприятелските държави и територии, към които износът е забранен, включва САЩ, Украйна, страните от Европейския съюз, Великобритания и контролираните от нея територии, Австралия, Албания, Андора, Бахамските острови, Исландия, Канада, Лихтенщайн, Микронезия, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Сан Марино, Северна Македония, Сингапур, Тайван, Черна гора, Швейцария и Япония.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN