БГ Бизнес КЗП започва проверки преди началото на зимния туристически сезон

КЗП започва проверки преди началото на зимния туристически сезон

bTV Бизнес екип

За какво ще проверяват инспекторите?

Комисията за защита на конкуренцията (КЗП) започва засилени проверки преди началото на активния зимен туристически сезон, съобщиха от институцията. Целта е да се гарантира спазването на законовите изисквания от страна на туроператори и турагенти, предава БТА.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

От КЗП напомнят, че туроператорите и турагентите трябва да имат регистрация, която да осигурява безопасността и правата на потребителите. Задължително е да се предоставят ясни и пълни условия за туристическото пътуване, а също така всички търговци трябва да имат застраховка Отговорност на туроператора“, която покрива щети при несъстоятелност на компанията.

Инспекторите ще проверяват и местата за настаняване дали са правилно категоризирани и регистрирани, както и дали предоставяните услуги съответстват на декларираната категория. Специален акцент ще бъде поставен върху задължението за двойно обозначаване на цените в левове и евро, правилното превалутиране и всички изисквания по Закона за въвеждане на еврото в България.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

Планирани са съвместни проверки с други институции, след участие на КЗП в работни срещи с представители на Министерството на туризма, местната власт, Министерството на вътрешните работи, НАП, Българската агенция по безопасност на храните и Регионалните здравни инспекции. Проверките ще продължат през целия зимен туристически сезон, уточняват от Комисията.

Ефективни решения за поддръжка на пътища и имоти през зимата

БТА припомня, че през март Игнат Арсенов, директор на Главна дирекция Контрол на пазара“ в КЗП, съобщи, че нарушенията в туроператорската и турагентската дейност намаляват, но се наблюдават единични случаи на нарушения.

Той заяви, че целта на Комисията е да гарантира, че предлаганите туристически услуги отговарят на законовите изисквания, като това става не само чрез глоби и санкции, а и чрез подкрепа на бизнеса чрез съответните разяснения, полезни за деловите среди. Нашата цел не е да санкционираме търговците, а да имаме доволни туристи, които да не изпращат жалби до нас, каза Арсенов.

