Кога е най-евтино да си купиш нов телефон?

С постоянното излизане на нови модели смартфони, мнозина се питат: „Време ли е да подменя стария си телефон?“. Моделите идват и си отиват, но едно правило остава валидно – най-подходящият момент за покупка е тогава, когато наистина имате нужда от ново устройство. Причините могат да бъдат различни: физическо износване, влошена батерия или липса на софтуерни актуализации.

Но кога е най-изгодно да купите нов телефон? Черният петък и коледните намаления са добре познати моменти за пазаруване на техника, но според Compare and Recycle има и други стратегически периоди в годината, когато можете да се възползвате от сериозни отстъпки – както за последните модели, така и за по-стари, но все още напълно функционални устройства.

Preorder период

Търговците често предлагат отстъпки или бонуси, когато започнат предварителните поръчки на нов модел. Понякога това е директна отстъпка от цената, а друг път – допълнителни подаръци като ваучери, стрийминг абонаменти за определен период или безжични слушалки. За да откриете най-добрата сделка, е добре да сравните офертите от различни търговци.

До месец преди излизането на нов модел

Ако не държите на най-новото устройство, можете да спестите значителна сума, като закупите настоящия модел около месец преди пускането на следващия. В този период цените започват да падат – понякога с десетки или дори стотици левове. Намаленията често продължават и след официалното пускане на новия модел, но е добре да реагирате бързо, тъй като наличностите могат да се изчерпат.

По време на Черния петък

Годишните празнични кампании са един от най-сигурните моменти за изгодна покупка на техника. Черният петък (последният петък на ноември) е известен с големите си отстъпки, особено при електроника, включително смартфони. Онлайн магазините често започват промоциите си по-рано, а ако пропуснете някоя оферта, можете да се възползвате от намаленията на Cyber Monday – първият понеделник след Черния петък.

След Коледа

На 26 декември – денят след Коледа – се отбелязва т.нар. Boxing Day, традиционен ден с големи разпродажби в страни като Великобритания, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия. Дори да не се намирате в някоя от тези държави, много международни търговци предлагат значителни отстъпки и онлайн, което прави този период подходящ за покупка на нов телефон на по-ниска цена.

