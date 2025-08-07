Това са 3-те най-добри употребявани автомобила под 10 000 евро

Това са евтини и употребявани автомобили, които няма да ви разочароват

На пазара на употребявани автомобили в Европа е възможно да се намерят стотици превозни средства под 10 000 евро – от дизелови до електрически модели. Три фаворита обаче се открояват. Тези автомобили съчетават надеждност, достъпност и изключителна дълготрайност, поради което се препоръчват дори от опитни механици, цитирано от медията N1.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4 е известна със своята здравина и надеждност и често е начело в списъка с най-издръжливите автомобили.

„Никога не съм виждал този модел да се поврежда“, казва известният механик Скоти Килмър . „Имам RAV4 от 2015 г. - никакви повреди. Само редовна поддръжка.“

2. Nissan LEAF

Nissan LEAF е сред първите широко използвани електрически превозни средства и днес представлява отличен вход в света на електрическите автомобили.

В проучването на WhatCar?, LEAF се класира на 2-ро място от 18 електрически превозни средства с рейтинг на надеждност от 95,6%. Цените на употребяваните модели LEAF започват от едва 4500–5500 евро, което го прави един от най-достъпните електрически превозни средства на пазара.

3. Dacia Duster

Ако търсите просторен семеен автомобил, Dacia Duster предлага невероятно съотношение цена-качество. С обем на багажника до 1500 литра (със сгънати задни седалки), Duster предлага функционалността на SUV от висок клас.

WhatCar? заявява, че Duster е по-надежден от конкуренти като Ford Puma. Въпреки че интериорът не е луксозен, в ценовия диапазон под 10 000 евро е трудно да се намери конкурент, който предлага толкова много пространство и лекота на поддръжка.

Ако търсите употребяван автомобил, който не е прекалено скъп и не ви разочарова на пътя, тези три модела представляват сигурна инвестиция.

