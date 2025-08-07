От утре цените трябва да бъдат в лева и евро, но до 8 октомври няма да има глоби за търговците

Измененията в закона бяха окончателно приети от Народното събрание на 30 юли

Промените в Закона за въвеждане на еврото в България се очаква да влязат в сила утре, след като бъдат обнародвани в „Държавен вестник“. Една от основните новости е въвеждането на двумесечен гратисен период, в който търговците няма да бъдат санкционирани, ако не са посочили цените едновременно в лева и евро. Предишната версия на закона предвиждаше задължително двойно обозначаване от 8 август, като при неспазване се налагаха глоби. С промените, санкции ще се прилагат едва от 8 октомври, предава БТА.

Снимка: БГНЕС

Измененията в закона бяха окончателно приети от Народното събрание на 30 юли. С тях се уреждат основните принципи, правила и процедури, свързани с преминаването към еврото като национална валута. Включени са ключови регламенти за прехода, както и преходни периоди, които да улеснят адаптацията на гражданите към новата парична единица.

Законът, одобрен на 7 август 2024 г., е резултат от решението, взето на 4 юни 2025 г., когато Европейската комисия и Европейската централна банка дадоха официално съгласие България да въведе еврото от 1 януари 2026 г. Това стана чрез извънредните конвергентни доклади. Малко по-късно, на 8 юли, Съветът на ЕС (формат ЕКОФИН) потвърди присъединяването ни към еврозоната, което е и основание за отложеното влизане в сила на някои текстове от закона.

Снимка: БГНЕС

Съгласно разпоредбите, Министерският съвет ще има правомощие да прилага временни мерки при значително увеличение на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Законът изисква цените да бъдат придружени от обозначение на съответната валута, символ или съкращение, изписани с еднакъв размер, шрифт и цвят, за да са ясно разпознаваеми.

В периода на двойно обозначаване търговците трябва да формират цените си добросъвестно и прозрачно. При промяна на цените, те са длъжни при поискване да предоставят документи на контролните органи, доказващи наличие на обективни икономически причини за промяната.

При окончателното приемане на промените, парламентът даде отсрочка на бизнеса до 8 октомври 2025 г. за въвеждане на всички изисквания – двойно обозначаване, настройване на касовите апарати и задължението големите търговци да публикуват ежедневно списък с крайните цени на предлаганите стоки. През този гратисен период контролни органи няма да налагат предвидените в закона санкции, за да се даде време за адаптация.

Антиспекулативните мерки, целящи ограничаване на недобросъвестното увеличение на цените във връзка с въвеждането на еврото, ще бъдат в сила до 8 август 2026 г., а не до края на 2025 г., както беше предложено първоначално от Министерския съвет.

Снимка: bTV

Търговци, които неправомерно повишават цените по време на двойното обозначаване, подлежат на имуществени санкции в размер от 5000 до 1 милион лева. Освен това, големите търговски вериги ще трябва да публикуват ежедневно на интернет страниците си крайните продажни цени на всички стоки и услуги от основната потребителска кошница. Глобите за неспазване на това изискване няма да се прилагат в рамките на един месец след влизане в сила на закона.

Съгласно новите правила, таксиметровите превозвачи трябва да започнат двойното обозначаване на цените от 31 октомври 2025 г. За книгите, учебниците, учебните помагала и други печатни издания (включително познавателни книжки, илюстрирани детски книги, оцветявки, нотни издания), двойното обозначаване на цените ще започне от 1 януари 2026 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN