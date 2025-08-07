„Измамата Лафуфу“ струва милиони: Как да разпознаете истинските кукли?

Китайските власти са конфискували над 249 000 фалшиви играчки

Бюрото за по-добър бизнес (BBB) издаде официално предупреждение към онлайн купувачите след нарастваща вълна от измами, свързани с популярните кукли Labubu.

Какво се случва?

Десетки потребители съобщават, че са били измамени при опит да закупят кукли Labubu – хитови колекционерски играчки, произведени от китайската компания Pop Mart. Според платформата BBB Scam Tracker, към момента има 76 сигнала от клиенти, които са получили евтини имитации (често наричани Lafufu) или изобщо не са получили нищо, пише Forbes.

Понякога купувачите разбират за измамата веднага след направената поръчка, но е твърде късно – получават отказ за анулиране или просто връзката с "продавача" изчезва. В много случаи самият сайт изчезва след известно време.

Къде се крие рискът?

Снимка: Reddit

Много измамени потребители са открили фалшивите сайтове чрез реклами в TikTok и Instagram платформи, които BBB обозначава като рискови поради честата злоупотреба с платени реклами от измамници.

Един потребител съобщава, че е загубил почти 500 долара, след като се е подвел по сайт, копиращ визуално легитимния уебсайт на Pop Mart. Използвани са идентични снимки и описания, създавайки усещането за автентичност.

Лабубу към Лафуфу: „Ще се видим в съда“

Снимка: Reuters

Китайската компания за играчки Pop Mart дори съди 7-Eleven, заявявайки в жалба, подадена през юли в Калифорния, че кутиите, продавани в магазините 7-Eleven, са фалшиви.

В иска Pop Mart показва няколко случая на това, което според него са магазини на 7-Eleven, продаващи фалшиви Labubus. Опаковките, които компанията е събрала, изглеждат достатъчно истински, но вътре има Lafufu.

Както може за видите на снимката пропорциите са грешни и главите им не пасват правилно на телата им, което им придава изпъкнали чела. Лицата са отпечатани неправилно, което оставя емблематичната палава усмивка леко изкривена. На някои липсват очи.

Как да разпознаем истинска Labubu?

Снимка: Pop Mart съдебен иск

Експерти от BBB съветват да купувате само от официални източници, като:

Официалния сайт: popmart.com

Официалния магазин на Pop Mart в Amazon

Според Алиса Паркър от BBB, има няколко ключови признака за оригиналност:

9 зъба на лицето на куклата (фалшивите често имат различен брой)

Специфичен цвят на лицето

Печат за автентичност на долната част на крака

QR код на кутията и етикета за пране – сканирането му води до страница за потвърждение

3D холограмен стикер с надпис „POP MART“ (фалшивите често имат плоски или размазани холограми)

Какво представлява Labubu?

Снимка: Ройтерс

Labubu е част от колекционерските серии на Pop Mart и се продава в т.нар. „мистерииозни кутии“, които не разкриват коя кукла се крие вътре. Цената обикновено варира между 20 и 30 долара, но някои редки модели достигат хиляди долари в сайтовете за препродажба.

Популярността на тези играчки расте бурно благодарение на известни личности като Лиса от Blackpink, Риана и Дуа Липа както и на видеа в TikTok.

Търсенето на фалшиви Lafufu кукли е нараснало със 149% само за последния месец, съобщава USA Today. Междувременно китайските власти са конфискували над 249 000 фалшиви играчки само за няколко седмици.

Ако офертата звучи твърде добра, за да е истина, най-вероятно е така. Проверявайте отзиви на сайта.

Колкото и сладки да са куклите Labubu, не позволявайте на измамници да развалят удоволствието ви. Информирайте се, купувайте от проверени източници и бъдете особено внимателни със спонсорираните реклами в социалните мрежи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN