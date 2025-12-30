МФ отчете рекорден ръст на приходите за последните няколко години

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Министерството на финансите публикува информация за изпълнението на бюджета към края на ноември 2025 г. Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма възлизат на 75 413,0 млн. лв., което представлява 83,5% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2024 г. постъпленията нарастват с 15,6% или 10 182,9 млн. лв., като това е най-големият номинален ръст на приходите за последните няколко години. Данъчно-осигурителните приходи се увеличават с 15,0% (8 000,3 млн. лв.), неданъчните – с 21,7% (1 935,7 млн. лв.), а средствата от помощи и дарения са повече с 246,9 млн. лева, предава БГ НЕС.
Данъчните приходи, включително осигурителните вноски, достигат 61 391,6 млн. лв., или 86,7% от планираните за годината. Те формират 81,4% от всички постъпления по КФП за разглеждания период, което подчертава водещата им роля в приходната част на бюджета.
Неданъчните приоди са в размер на 10 853,2 млн. лв., което представлява 90,5% от годишните разчети. Те се генерират основно от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, концесионни плащания, продажба на квоти за емисии на парникови газове и други източници. Постъпленията от помощи и дарения възлизат на 3 168,2 млн. лева.
Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към ноември 2025 г. са 81 594,9 млн. лв., или 84,4% от годишния разчет. За сравнение, към ноември 2024 г. те са били 68 924,2 млн. лв., като тогава е отчетена еднократна трансакция за възстановяване на 1 200,0 млн. лв. към бюджета на МРРБ. При изключването ѝ разходите към края на ноември 2025 г. нарастват с 11 470,7 млн. лв., или 16,4%, като увеличението е основно при социалните плащания, включително пенсиите, капиталовите разходи, разходите за персонал и средствата по европейските програми, най-вече по Механизма за възстановяване и устойчивост.
Нелихвените разходи възлизат на 78 314,1 млн. лв., което е 84,5% от годишния разчет и ръст от 15,6% спрямо ноември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са 69 504,4 млн. лв., а капиталовите – 8 756,4 млн. лв. Лихвените плащания достигат 1 411,7 млн. лв., или 87,0% от планираните за годината, което е увеличение с 434,2 млн. лв. на годишна база.
Бюджетното салдо по КФП към ноември 2025 г. е отрицателно и възлиза на 6 181,8 млн. лв., което представлява 2,8% от прогнозния БВП. Дефицитът се формира от отрицателно салдо по националния бюджет в размер на 4 211,2 млн. лв. и по европейските средства – 1 970,6 млн. лв. Фискалният резерв към 30 ноември 2025 г. е 20 603,1 млн. лв., като включва 16 409,3 млн. лв. депозити в БНБ и банки и 4 193,8 млн. лв. вземания от фондовете на ЕС. Данните и информационният бюлетин с анализ на изпълнението са публикувани на сайта на Министерството на финансите в раздел „Статистика“.
