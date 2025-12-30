МФ отчете рекорден ръст на приходите за последните няколко години

Данъчните приходи, включително осигурителните вноски, достигат 61 391,6 млн. лв.

Министерството на финансите публикува информация за изпълнението на бюджета към края на ноември 2025 г. Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма възлизат на 75 413,0 млн. лв., което представлява 83,5% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2024 г. постъпленията нарастват с 15,6% или 10 182,9 млн. лв., като това е най-големият номинален ръст на приходите за последните няколко години. Данъчно-осигурителните приходи се увеличават с 15,0% (8 000,3 млн. лв.), неданъчните – с 21,7% (1 935,7 млн. лв.), а средствата от помощи и дарения са повече с 246,9 млн. лева, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Данъчните приходи, включително осигурителните вноски, достигат 61 391,6 млн. лв., или 86,7% от планираните за годината. Те формират 81,4% от всички постъпления по КФП за разглеждания период, което подчертава водещата им роля в приходната част на бюджета.

Неданъчните приоди са в размер на 10 853,2 млн. лв., което представлява 90,5% от годишните разчети. Те се генерират основно от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, концесионни плащания, продажба на квоти за емисии на парникови газове и други източници. Постъпленията от помощи и дарения възлизат на 3 168,2 млн. лева.

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към ноември 2025 г. са 81 594,9 млн. лв., или 84,4% от годишния разчет. За сравнение, към ноември 2024 г. те са били 68 924,2 млн. лв., като тогава е отчетена еднократна трансакция за възстановяване на 1 200,0 млн. лв. към бюджета на МРРБ. При изключването ѝ разходите към края на ноември 2025 г. нарастват с 11 470,7 млн. лв., или 16,4%, като увеличението е основно при социалните плащания, включително пенсиите, капиталовите разходи, разходите за персонал и средствата по европейските програми, най-вече по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Нелихвените разходи възлизат на 78 314,1 млн. лв., което е 84,5% от годишния разчет и ръст от 15,6% спрямо ноември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са 69 504,4 млн. лв., а капиталовите – 8 756,4 млн. лв. Лихвените плащания достигат 1 411,7 млн. лв., или 87,0% от планираните за годината, което е увеличение с 434,2 млн. лв. на годишна база.

Бюджетното салдо по КФП към ноември 2025 г. е отрицателно и възлиза на 6 181,8 млн. лв., което представлява 2,8% от прогнозния БВП. Дефицитът се формира от отрицателно салдо по националния бюджет в размер на 4 211,2 млн. лв. и по европейските средства – 1 970,6 млн. лв. Фискалният резерв към 30 ноември 2025 г. е 20 603,1 млн. лв., като включва 16 409,3 млн. лв. депозити в БНБ и банки и 4 193,8 млн. лв. вземания от фондовете на ЕС. Данните и информационният бюлетин с анализ на изпълнението са публикувани на сайта на Министерството на финансите в раздел „Статистика“.

