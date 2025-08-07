Apple изработи статуетка от 24-каратово злато и стъкло за Доналд Тръмп

Изпълнителният директор на компанията я подари на президента на САЩ Доналд Тръмп

Изпълнителният директор на Apple Тим Кук подари на президента на САЩ Доналд Тръмп "уникално" парче стъкло с основа от 24-каратово злато, предаде The Verge.

Това се случи по време на пресконференция в Белия дом, посветена на новите планове на Apple за инвестиране на нови 100 млрд. долара, с което общото им вложение в американската икономика да нарасне до 600 млрд. долара.

Стъклото е голям диск с изрязано лого на Apple. В горната част на стъклото е отпечатано името на президента Тръмп. В долната част има подпис, който изглежда е на Кук, както и надпис “Произведено в САЩ” и годината 2025. Стъклото е проектирано от “бивш ефрейтор от Корпуса на морската пехота на САЩ”, който работи в Apple, според Кук. Основата "идва от Юта".

Тим Кук е добре известен със способността си да поддържа добри отношения с президента Тръмп и малко след като Тръмп беше избран за втори мандат, редица изпълнителни директори се опитвали да имитират подхода на Кук към изграждане на връзки с властта. Тръмп заплаши Apple и други производители на телефони с мита, ако не преместят производството си в САЩ.

