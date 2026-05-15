БГ Бизнес „Български пощи“ възстановяват приемането на пратки за четири държави от Близкия изток

bTV Бизнес екип

В началото на март „Български пощи“ преустановиха приемането на всички видове пратки за редица държави от Близкия изток

От 18 май 2026 г. „Български пощи“ възстановяват приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман, съобщиха от пресцентъра на дружеството. 

Годишната инфлация в България през април достигна 6,8%

БТА припомни, че в началото на март „Български пощи“ преустановиха приемането на всички видове пратки за редица държави от Близкия изток, сред които Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, като мярката беше наложена заради отменени полети на авиокомпаниите и затворени въздушни пространства в региона след съвместни въздушни удари на Израел и САЩ срещу Иран.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

