Дете поръча близалки за 4000 долара, докато майка му си мисли, че играе на телефона й

Жената разбрала за изненадата, когато получила 22 големи кашона на вратата си

Неочаквана доставка превърна ежедневието на едно семейство от щата Кентъки в истински хаос, след като 8-годишно момче случайно поръчало около 70 000 близалки от Amazon, докато си играело на телефона на майка си.

Историята започва, когато Холи Лафавърс от град Лексингтън открива десетки кашони с близалки „Дъм-Дъм“ пред дома си. Оказало се, че нейният син Лиъм е направил огромната поръчка сам, без да осъзнава последствията.

Според майката момчето имало съвсем невинна идея. „Той ми каза, че иска да организира карнавал и поръчвал близалките като награди за приятелите си“, разказва Лафавърс. „Искаше просто да направи нещо забавно и добро за другите деца.“

Преди да успее да анулира поръчката, било вече твърде късно. От Amazon доставили 22 големи кашона, пълни с близалки, директно до дома ѝ, съобщава CBS news.

Истинският шок обаче дошъл, когато Холи проверила банковата си сметка. Огромната доставка струвала близо 4000 долара.

„Когато видях сумата, едва не припаднах“, признава тя. Майката публикувала снимки в социалните мрежи, на които се виждат купчините кашони, струпани пред къщата ѝ. Историята бързо привлякла вниманието на медиите и хиляди потребители онлайн.

За щастие, след множество разговори с банката и с представители на Amazon, компанията се съгласила да възстанови цялата сума. Банката също премахнала допълнителните такси по транзакцията.

„След дълъг ден на разговори и обяснения, Amazon ми се обади и възстановиха парите“, споделя Лафавърс. По-късно жената разбрала, че още осем кашона от поръчката първоначално били изгубени по време на доставката. След посещение в пощенската служба обаче те били върнати обратно на изпращача.

Вместо да изхвърли сладките, Холи решила да ги дари.

Случката завършва с усмивка, но и с важен урок. Майката вече е променила настройките на телефона си, за да предотврати бъдещи случайни покупки. Историята на малкия Лиъм се превърна в поредния пример колко лесно децата могат да направят онлайн поръчки само с няколко натискания на екрана и колко скъпа може да бъде една детска игра. Така че другия път, когато оставите детето да си играе с телефона си, уверете се, че няма да ви спретне такава изненада.