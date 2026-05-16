S&P подобри перспективата пред кредитния рейтинг на страната

БВП на глава от населението ще продължи да нараства

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’, съобщиха от Министерството на финансите, цтирано от БНТ.

Положителната перспектива отразява потенциала за повишаване на доходите и ускоряване на растежа в България, подкрепен от подобрена политическа стабилност, планираните реформи и изплащането на средства от фондовете на ЕС.

В анализа е отбелязано, че предсрочните парламентарни избори през април дадоха мнозинство на партията на бившия президент Румен Радев, с което приключиха пет години на политическа нестабилност. Новата ситуация би трябвало да позволи на правителството да реализира антикорупционните мерки, да изпълни условията за получаване на последните траншове на България по Плана за възстановяване и устойчивост и да започне фискална консолидация.

От Standard & Poor’s очакват БВП на човек от населението да продължи да се увеличава, като подчертават, че този показател вече се е удвоил спрямо нивата от 2019 г. Нетният държавен дълг на страната остава сравнително нисък в международен план, като прогнозите са той да се задържи под 30% от БВП до 2029 г.

По оценка на рейтинговата агенция, напрежението в Близкия изток ще окаже краткосрочен натиск върху икономическия растеж в България, но в периода до 2029 г. се очаква средногодишен ръст на БВП от около 2,6%, който ще изпреварва този в еврозоната. Анализаторите посочват още, че структурата на енергийния микс у нас може да помогне за ограничаване на ефектите от енергийните сътресения.

Като фактори, които биха подкрепили евентуално повишение на кредитния рейтинг, се открояват ускоряване на икономическия растеж и повишаване на средния доход на човек от населението, подпомогнати от реформи и по-ефективно усвояване на средства от европейските фондове.