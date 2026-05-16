Коя е най-скъпата Евровизия до момента?

През годините събитието нееднократно е демонстрирало впечатляващ размах

През годините Eurovision Song Contest нееднократно е демонстрирал впечатляващ размах, но едно издание остава ненадминато по мащаб и разходи - Eurovision Song Contest 2012.

Според различни международни оценки домакинството в Баку е струвало над 600 млн. евро, което го превръща в най-скъпата Евровизия в историята на конкурса. Основната причина за колосалния бюджет е изграждането на специална арена за събитието - Baku Crystal Hall.

Арена за милиони

След победата на Азербайджан през 2011 г. властите в страната предприемат амбициозен проект, който трябва да покаже модерния облик на държавата пред Европа и света. Само за няколко месеца на брега на Каспийско море е построена футуристичната Baku Crystal Hall - зала с капацитет от над 20 000 души, създадена специално за конкурса.

Именно строителството на арената формира най-голямата част от бюджета. По различни данни директните разходи по организацията и инфраструктурата надхвърлят 300 млн. евро, а ако се включат свързаните инвестиции в транспорт, сигурност, градска среда и международна реклама, сумата може да е достигнала над 681 млн. евро.

Така Азербайджан превръща Евровизия не просто в музикално събитие, а в мащабен държавен имиджов проект.

Копенхаген 2014: вторият най-скъп конкурс

На второ място по разходи остава Eurovision Song Contest 2014. Датското издание струва приблизително 45 млн. евро - значително по-малко от Баку, но все пак сред най-скъпите продукции в историята на конкурса.

Организаторите в Копенхаген инвестират сериозно в сценография, технологични ефекти и трансформацията на индустриалната зона Refshaleøen в модерна фестивална локация. Въпреки високите разходи, конкурсът е определен като един от най-визуално впечатляващите в последното десетилетие.

Евровизия 2025 също влиза в рекордите

Още преди провеждането си Eurovision Song Contest 2025 вече е определяна като едно от най-скъпите издания досега. Предварителните прогнози сочат бюджет от около 60 млн. швейцарски франка, което я поставя сред най-мащабните продукции в историята на конкурса.

Растящите разходи за сигурност, технологии, сцени с LED екрани от ново поколение и глобалното телевизионно излъчване постепенно превръщат Евровизия в събитие, сравнимо с мащабите на големи спортни първенства.

През последните години Евровизия все по-често се използва от държавите домакини като възможност за международен PR, туристическа реклама и демонстрация на икономическа мощ. Именно затова бюджетите продължават да растат, а конкуренцията между страните става все по-зрелищна.