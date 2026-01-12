Китай вижда напредък в преговорите с ЕС за електромобилите

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
iOS 27: 7 нови функции, които Apple може да въведе
Какво може да очакваме през тази година?
ЕС обвинява Пекин в предоставяне на "несправедливи" субсидии на местните производители
Китайското министерство на търговията обяви в понеделник, че Китай и ЕС са се споразумели за необходимостта от насоки за китайските износители на електрически превозни средства за съюза, предаде БНР. Според министерството ЕС ще публикува документ, в който ще бъдат очертани плановете за минимални цени за електрическите превозни средства "по обективен и справедлив начин, следвайки принципа на недискриминация и в съответствие със съответните правила на Световната търговска организация".
Пекин приветства пробива като демонстрация на готовност за разрешаване на двустранни въпроси чрез диалог и осигуряване на "здравословно развитие" на икономическите и търговските отношения.
Китай и ЕС са в конфликт относно електрическите превозни средства, след като Европейският съюз обвини Пекин, че предоставя "несправедливи" субсидии на местните производители, което води до предимство в сравнение с европейските производители.
Съюзът наложи компенсационни мита върху вноса на електрически превозни средства от Китай през декември 2024 г.
