Китай вижда напредък в преговорите с ЕС за електромобилите

ЕС обвинява Пекин в предоставяне на "несправедливи" субсидии на местните производители

Китайското министерство на търговията обяви в понеделник, че Китай и ЕС са се споразумели за необходимостта от насоки за китайските износители на електрически превозни средства за съюза, предаде БНР. Според министерството ЕС ще публикува документ, в който ще бъдат очертани плановете за минимални цени за електрическите превозни средства "по обективен и справедлив начин, следвайки принципа на недискриминация и в съответствие със съответните правила на Световната търговска организация".



Пекин приветства пробива като демонстрация на готовност за разрешаване на двустранни въпроси чрез диалог и осигуряване на "здравословно развитие" на икономическите и търговските отношения.

Китай и ЕС са в конфликт относно електрическите превозни средства, след като Европейският съюз обвини Пекин, че предоставя "несправедливи" субсидии на местните производители, което води до предимство в сравнение с европейските производители.

Съюзът наложи компенсационни мита върху вноса на електрически превозни средства от Китай през декември 2024 г.

