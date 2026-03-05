Русенска компания открива собствени складове в Италия и Испания

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Русенската euShipments.com обяви разширяването на дейността си с отварянето на нови собствени бази в Италия и Испания, където досега операциите й се изпълняваха чрез местни интегрирани партньори - подизпълнители. Компанията предоставя фулфилмънт и логистични услуги за онлайн магазини, продаващи зад граница, а с новите локации общият обем на складовите й площи нараства с над една трета спрямо досегашните над 40 000 кв.м.
Стъпката идва, след като в края на 2025 г. като стратегически инвеститор в бизнеса влязоха Австрийските пощи (Österreichische Post), които придобиха 70% от акциите на "ЕУшипмънтс.ком" за около 55 млн. евро, а фондът за дялови инвестиции BlackPeak Capital продаде изцяло участието си от малко под 39%. Тогава беше обявено, че българската група ще запази оперативната си самостоятелност и бизнес модела си, като ще расте както органично, така и през използването на логистичните мрежи на новия собственик.
С новите си складове в Италия и Испания, които вече са напълно функционални и работят с първите клиенти със заскладени стоки там, групата поема директно управлението на качеството, скоростта и гъвкавостта на услугите в тези две страни, както и на пазара в Португалия, който също ще бъде обслужван от склада в Испания. Това ще спомогне за предлагането на по-ниска крайна цена на доставка спрямо изпращането на пратки директно от България, както и оптимизирани цени и качество спрямо предходния модел на работа, посочват от euShipments.com. Сред стратегическите ползи, които новите локации ще дадат на онлайн търговците, е и възможността за доставки на следващ работен ден до местните и съседни пазари, директни партньорства и интеграции с най-предпочитаните локални куриери, както и безпроблемен процес по връщания и замени с местен адрес за връщане.
"Италия, Испания и Португалия се утвърждават като едни от най-динамично растящите e-commerce пазари в ЕС. За онлайн търговците от други региони обаче навлизането там често означава значително по-бавни доставки - както заради географската им отдалеченост, така и заради наличието на т.нар. отдалечени зони и острови", коментира оперативният директор на българската група Ашхен Гарабедова.
Именно тези проблеми са адресирани с новите фулфилмънт складове в региона. "Всеки онлайн търговец може да стъпи в Южна Европа, без да се налага да търси нов местен партньор, а да работи със същия логистичен партньор, интеграция и процеси в лицето на euShipments.com", допълва търговският директор на euShipments.com Вихрен Бисет.
Сред ключовите характеристики на локацията е и това, че новият център, който ще доставя пратки в партньорство с регионалните лидери Poste Italiane, GLS, BRT, е разположен на по-малко от километър от депата на местните куриерски компании, изтъкват от euShipments.com. Предлаганите решения ще включват както доставки до вратата на потребителя, така и все по-популярните Out-of-home доставки - до автоматични пощенски станции и партньорски обекти.
Другият нов склад е значително по-голям - с оперативна площ 13 500 кв.м. Той е разположен в Барселона и от компанията го определят като фулфилмънт център за мащабиране - с възможност за складиране на до 23 000 палетоместа и 15 000 пикинг локации. Хъбът е оборудван с високостелажна палетна система, която позволява оптимално използване на вертикалното пространство, а дейността му е интегрирана с най-предпочитаните местни куриери - Correos и CTT Express, като осигурява доставки на следващ ден както в Испания, така и в Португалия. Към момента центърът разполага с капацитет за изпълнение на над 10 000 онлайн поръчки дневно, което го превръща в логистичен гръбнак за онлайн брандове с агресивна политика за разрастване и силно изразени пикови периоди на продажбите, посочват от euShipments.com.
От групата коментират още, че до края на първото полугодие на 2026 г. се очаква добавянето на още три пазара, като на този етап не конкретизират кои точно. За момента се посочва само, че единият е част от т.нар. регион DACH (Германия, Австрия, Швейцария), а другите два са едни от най-бързо развиващите се e-commerce пазари в Европа извън ЕС.
