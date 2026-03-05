Русенска компания открива собствени складове в Италия и Испания

Русенската euShipments.com обяви разширяването на дейността си с отварянето на нови собствени бази в Италия и Испания, където досега операциите й се изпълняваха чрез местни интегрирани партньори - подизпълнители. Компанията предоставя фулфилмънт и логистични услуги за онлайн магазини, продаващи зад граница, а с новите локации общият обем на складовите й площи нараства с над една трета спрямо досегашните над 40 000 кв.м.

Стъпката идва, след като в края на 2025 г. като стратегически инвеститор в бизнеса влязоха Австрийските пощи (Österreichische Post), които придобиха 70% от акциите на "ЕУшипмънтс.ком" за около 55 млн. евро, а фондът за дялови инвестиции BlackPeak Capital продаде изцяло участието си от малко под 39%. Тогава беше обявено, че българската група ще запази оперативната си самостоятелност и бизнес модела си, като ще расте както органично, така и през използването на логистичните мрежи на новия собственик.

Дестинация: Южна Европа

До момента създадената през 2012 г. euShipments.com разполагаше със седем собствени склада с обща площ над 40 000 кв.м в шест държави -и по един впредаде "Капитал"От тях компанията оперира около, като в крайните дестинации си партнира с, които доставят пратките до крайните потребители. Към края на 2025 г. консолидираните й приходи са близо 51 млн. евро, а служителите -

С новите си складове в Италия и Испания, които вече са напълно функционални и работят с първите клиенти със заскладени стоки там, групата поема директно управлението на качеството, скоростта и гъвкавостта на услугите в тези две страни, както и на пазара в Португалия, който също ще бъде обслужван от склада в Испания. Това ще спомогне за предлагането на по-ниска крайна цена на доставка спрямо изпращането на пратки директно от България, както и оптимизирани цени и качество спрямо предходния модел на работа, посочват от euShipments.com. Сред стратегическите ползи, които новите локации ще дадат на онлайн търговците, е и възможността за доставки на следващ работен ден до местните и съседни пазари, директни партньорства и интеграции с най-предпочитаните локални куриери, както и безпроблемен процес по връщания и замени с местен адрес за връщане.