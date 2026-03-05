×

Еврокалкулатор

Русенска компания открива собствени складове в Италия и Испания

Русенска компания открива собствени складове в Италия и Испания

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

През 2025 г. като стратегически инвеститор в бизнеса на компанията влезе Österreichische Post

Русенската euShipments.com обяви разширяването на дейността си с отварянето на нови собствени бази в Италия и Испания, където досега операциите й се изпълняваха чрез местни интегрирани партньори - подизпълнители. Компанията предоставя фулфилмънт и логистични услуги за онлайн магазини, продаващи зад граница, а с новите локации общият обем на складовите й площи нараства с над една трета спрямо досегашните над 40 000 кв.м.

Стъпката идва, след като в края на 2025 г. като стратегически инвеститор в бизнеса влязоха Австрийските пощи (Österreichische Post), които придобиха 70% от акциите на "ЕУшипмънтс.ком" за около 55 млн. евро, а фондът за дялови инвестиции BlackPeak Capital продаде изцяло участието си от малко под 39%. Тогава беше обявено, че българската група ще запази оперативната си самостоятелност и бизнес модела си, като ще расте както органично, така и през използването на логистичните мрежи на новия собственик.

Кои борси са най-силно ударени от войната с Иран

Дестинация: Южна Европа

До момента създадената през 2012 г. euShipments.com разполагаше със седем собствени склада с обща площ над 40 000 кв.м в шест държави - два в България (в Русе и в София) и по един в Румъния, Хърватия, Словения, Унгария, Словакия, предаде "Капитал". От тях компанията оперира около 30 маршрутни линии, покриващи територии от Полша до Кипър, като в крайните дестинации си партнира с над 60 куриерски компании, които доставят пратките до крайните потребители. Към края на 2025 г. консолидираните й приходи са близо 51 млн. евро, а служителите - над 400.

С новите си складове в Италия и Испания, които вече са напълно функционални и работят с първите клиенти със заскладени стоки там, групата поема директно управлението на качеството, скоростта и гъвкавостта на услугите в тези две страни, както и на пазара в Португалия, който също ще бъде обслужван от склада в Испания. Това ще спомогне за предлагането на по-ниска крайна цена на доставка спрямо изпращането на пратки директно от България, както и оптимизирани цени и качество спрямо предходния модел на работа, посочват от euShipments.com. Сред стратегическите ползи, които новите локации ще дадат на онлайн търговците, е и възможността за доставки на следващ работен ден до местните и съседни пазари, директни партньорства и интеграции с най-предпочитаните локални куриери, както и безпроблемен процес по връщания и замени с местен адрес за връщане.

"Италия, Испания и Португалия се утвърждават като едни от най-динамично растящите e-commerce пазари в ЕС. За онлайн търговците от други региони обаче навлизането там често означава значително по-бавни доставки - както заради географската им отдалеченост, така и заради наличието на т.нар. отдалечени зони и острови", коментира оперативният директор на българската група Ашхен Гарабедова.

Именно тези проблеми са адресирани с новите фулфилмънт складове в региона. "Всеки онлайн търговец може да стъпи в Южна Европа, без да се налага да търси нов местен партньор, а да работи със същия логистичен партньор, интеграция и процеси в лицето на euShipments.com", допълва търговският директор на euShipments.com Вихрен Бисет.

Nvidia се отказа от инвестиция на стойност 100 милиарда долара

Новите локации

Складът в Италия е разположен на стратегическа локация - северния град Болцано, в близост до прохода Бренер, който е един от най-важните транспортни маршрути между Италия и Австрия. Дейността там започва на площ от 2000 кв.м с 500 палетоместа и обособени зони за фулфилмънт и кросдокинг процеси, като от компанията уточняват, че е договорена възможност площта да се увеличи до 10 000 кв.м, като разширяването не е обвързано с конкретен период и зависи от ръстовете на онлайн търговците, които ползват и ще ползват склада за своите продукти. Складът разполага с автоматизирана конвейерна система за обработка на пратки, която сканира, измерва и регистрира всяка пратка в реално време, минимизирайки риска от човешка грешка.

Сред ключовите характеристики на локацията е и това, че новият център, който ще доставя пратки в партньорство с регионалните лидери Poste Italiane, GLS, BRT, е разположен на по-малко от километър от депата на местните куриерски компании, изтъкват от euShipments.com. Предлаганите решения ще включват както доставки до вратата на потребителя, така и все по-популярните Out-of-home доставки - до автоматични пощенски станции и партньорски обекти.

Другият нов склад е значително по-голям - с оперативна площ 13 500 кв.м. Той е разположен в Барселона и от компанията го определят като фулфилмънт център за мащабиране - с възможност за складиране на до 23 000 палетоместа и 15 000 пикинг локации. Хъбът е оборудван с високостелажна палетна система, която позволява оптимално използване на вертикалното пространство, а дейността му е интегрирана с най-предпочитаните местни куриери - Correos и CTT Express, като осигурява доставки на следващ ден както в Испания, така и в Португалия. Към момента центърът разполага с капацитет за изпълнение на над 10 000 онлайн поръчки дневно, което го превръща в логистичен гръбнак за онлайн брандове с агресивна политика за разрастване и силно изразени пикови периоди на продажбите, посочват от euShipments.com.

От групата коментират още, че до края на първото полугодие на 2026 г. се очаква добавянето на още три пазара, като на този етап не конкретизират кои точно. За момента се посочва само, че единият е част от т.нар. регион DACH (Германия, Австрия, Швейцария), а другите два са едни от най-бързо развиващите се e-commerce пазари в Европа извън ЕС.

