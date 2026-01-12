Как да намалим сметките за ток през януари?

Съвети за по-ниски сметки през студентие месеци

Много хора са изхарчили заплатата за януари преди още да са я получили. След еуфорията около празниците, януари се превръща в един от най-тежките месеци за семейният бюджет. Можем ли да се справим с големите разходи? Ето някои лесни съвети от Активни потребители за това как да се подготвим за истинските зимни студове.

Разход на природен газ

В много жилища е по-топло, отколкото е необходимо. На каква температура се чувствате комфортно? Обикновено тази температура е по-ниска от зададената от нас стойност. Намалявайки стайната температура само с 1°С можете да спестите до 6% от разходите за отопление!

Регулирайте температурата в отделните помещения

Термостатичните радиаторни вентили позволяват да зададете различна температура на радиаторите в жилището си, за да регулирате температурата в отделните помещения. Това намалява консумацията на енергия и подобрява удобството. За да осигурите по-дълъг живот на уредите, не ги затваряйте през лятото. В еднофамилни къщи термостатичният радиаторен вентил не трябва да се монтира в помещение, където има стаен термостат за управление на отоплителната инсталация. Ако все пак това се е случило, вентилът трябва да бъде напълно отворен.

Пълното изключване на отоплението не е добра идея

За еднофамилни къщи. През зимните месеци никога не изключвайте отоплението напълно, дори ако отидете на почивка. Ще е необходима допълнителната енергия за затопляне на вече напълно охладените помещения отново, тръбите за отопление, а освен това водопроводните тръби могат да замръзнат и да нанесат значителни щети на инсталациите и сградата.

За жилищни блокове. Когато сте на работа през деня или отсъствате за един - два дена в зимните месеци, не оставяйте радиаторните вентили напълно изключени. Оставете ги на по-ниска степен, за да не изстиват напълно помещенията. Когато ги затворите изцяло, след като ги включите отново, радиаторите ще изразходват допълнителна енергия и време за затопляне на вече напълно охладеното помещение.

Сложете топлоизолация и обезвъздушете

Отоплителните и водопроводните тръби трябва да бъдат изолирани, ако преминават през неотопляеми помещения. Специализираните магазини предлагат редица решения за тръби от всякакъв диаметър. Обезвъздушавайте радиаторите и допълвайте необходимото количество вода в инсталацията. Достатъчно е това да се прави веднъж годишно, в началото на отоплителния сезон и когато започнете да чувате бълбукащи звуци в радиаторите.

Отопление с кондензационни газови котли

Съвременните газови котли, така наречените „кондензационен тип газови котли“, работят по изключително ефективен и енергоспестяващ начин. В сравнение с новите конвенционални уреди на газ, модерният кондензационен газов котел може да спести около 15% от потреблението на енергия. Тези спестявания бързо надхвърлят 30%, когато бъдат сравнени с остарелите газови котли с пилотен пламък.

Нека околната среда осигурява топлината

Термопомпите използват слънчевата енергия, енергията на земните недра, от въздуха или подпочвените води. Това позволява получаването на три-четири пъти повече топлинна енергия, спрямо вложената електрическа енергия. В стара сграда без топлоизолация, не е подходящо да се използва термопомпа, защото за монтаж на термопомпа са необходими системи или радиатори за нискотемпературно отопление. Необходимата мощност на термопомпата ще е по-голяма, а от това и необходимата инвестиция.

Проветрявайте помещенията редовно и за кратко

Проветрявайте вашето жилище чрез отваряне на прозорците напълно за няколко минути на всеки три часа през зимата. За максимален ефект отворете прозорците и вратите, които са едни срещу други. Това води до подобряване на качеството на въздуха в дома ви и намаляване на разходите за отопление за разлика от проветряването с отворени в наклонена позиция прозорци. Не оставяйте прозорците постоянно отворени в наклонена позиция.

