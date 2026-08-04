Китай въвежда нови правила за безопасност на автономните автомобили

Новите стандарти ще влязат в сила на 1 юли 2027 г.

Китай прие нови правила за безопасност на автономните автомобили, включително задължително наличие на механизъм за изключване на автоматизираното управление, съобщиха властите.

Новите стандарти ще влязат в сила на 1 юли 2027 г. и ще се прилагат както за автомобили, които изискват резервен водач, така и за напълно автономни превозни средства, включително роботаксита като тези на американската компания Waymo.

Според Министерството на промишлеността и информационните технологии производителите ще трябва да гарантират, че автономните системи осигуряват ниво на безопасност, съпоставимо с това на човешките шофьори.

Купувачите ще трябва да бъдат информирани и за всички ограничения на системите за автономно управление, предаде АФП.

Новите правила стандартизират взаимодействието между човека и машината с цел „предотвратяване на рисковете от неправилна употреба или злоупотреба“. Те изискват автомобилите да разполагат с безопасни процедури за активиране и деактивиране на автоматизираното управление.

При превозните средства с резервен водач автономната система ще трябва непрекъснато да следи дали човекът е готов да поеме контрола.

Опасенията за безопасността и високите разходи за разработване на по-усъвършенствани системи продължават да забавят масовото навлизане на автономните автомобили.

През 2025 г., след фатална катастрофа с автомобил на Xiaomi, движещ се в режим на асистирано управление, Пекин предупреди водещите автомобилни производители, че контролът върху спазването на правилата за безопасност ще бъде значително затегнат, предаде БГНЕС.

Новите китайски стандарти идват, след като през юни агенция на ООН прие първите глобални регулации за напълно автономни превозни средства - инициатива, подкрепена и от Китай.