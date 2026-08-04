×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
Последвайте ни
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
Свят Китай въвежда нови правила за безопасност на автономните автомобили

Китай въвежда нови правила за безопасност на автономните автомобили

Свят

bTV Бизнес екип

Новите стандарти ще влязат в сила на 1 юли 2027 г.

Китай прие нови правила за безопасност на автономните автомобили, включително задължително наличие на механизъм за изключване на автоматизираното управление, съобщиха властите.

Новите стандарти ще влязат в сила на 1 юли 2027 г. и ще се прилагат както за автомобили, които изискват резервен водач, така и за напълно автономни превозни средства, включително роботаксита като тези на американската компания Waymo.

Според Министерството на промишлеността и информационните технологии производителите ще трябва да гарантират, че автономните системи осигуряват ниво на безопасност, съпоставимо с това на човешките шофьори.

Купувачите ще трябва да бъдат информирани и за всички ограничения на системите за автономно управление, предаде АФП.

Изненада: Това е най-красивият плаж в България според чужденците

Новите правила стандартизират взаимодействието между човека и машината с цел „предотвратяване на рисковете от неправилна употреба или злоупотреба“. Те изискват автомобилите да разполагат с безопасни процедури за активиране и деактивиране на автоматизираното управление.

При превозните средства с резервен водач автономната система ще трябва непрекъснато да следи дали човекът е готов да поеме контрола.

Опасенията за безопасността и високите разходи за разработване на по-усъвършенствани системи продължават да забавят масовото навлизане на автономните автомобили.

Шокираща кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица

През 2025 г., след фатална катастрофа с автомобил на Xiaomi, движещ се в режим на асистирано управление, Пекин предупреди водещите автомобилни производители, че контролът върху спазването на правилата за безопасност ще бъде значително затегнат, предаде БГНЕС.

Новите китайски стандарти идват, след като през юни агенция на ООН прие първите глобални регулации за напълно автономни превозни средства - инициатива, подкрепена и от Китай.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата