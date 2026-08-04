Разбиха незаконна схема за контрабанда на корали за над 800 000 евро

Разследването бе насочено към конкретна транспортна компания, чрез която били извършвани серия от съмнителни доставки

Гръцките данъчни власти разкриха нелегална мрежа за добив и продажба на ценни корали в чужбина, чиято стойност се оценява на над 800 000 евро. Това съобщиха инспектори от гръцката Независима служба за публични приходи, цитирани от електронното издание на вестник „Катимерини“.

Според информацията през последните месеци службата е следила престъпна група, която използвала туристически плавателен съд, закотвен край гръцкия остров Скопелос, като прикритие и база за незаконен улов на корали. Разследването било насочено към конкретна транспортна компания, чрез която били извършвани серия от съмнителни доставки с неясно описани продукти. Кораб на компанията, нает от италиански граждани за развлекателни цели, бил свързан с множество повтарящи се пратки, основно към пристанища в Италия.

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При извършената проверка на плавателния съд властите открили значително количество корали, защитени от европейското законодателство за опазване на морската среда и мрежата „Натура 2000“. Намерени били също водолазно оборудване, инструменти за рязане на корали и самоделни съоръжения за съхранение, които според разследващите са доказателство за организирана и продължителна незаконна дейност.

Стойността на иззетите корали е оценена на над 800 000 евро, като изчислението е направено въз основа на международните цени на червения корал и други подобни видове, използвани в производството на бижута и луксозни декоративни изделия.

Гръцките власти продължават работата по установяване на евентуални други участници в схемата на територията на страната. В сътрудничество с италианските служби се издирва и получателят на незаконните пратки в Италия. Разследващите не изключват възможността зад случая да стои международна престъпна организация, действаща в няколко държави.