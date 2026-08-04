Шокираща кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица

Властите казвт, че случаят се разследва по спешност

Властите в Лихтенщайн съобщиха за мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна информация, свързана с 31 000 юридически лица. Компрометирана е база данни, използвана за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. На извънредна пресконференция властите заявиха, че към момента не е известно кой стои зад атаката и каква е била нейната цел. Сформиран е кризисен щаб, а засегнатата система е изцяло изключена, докато продължава разследването, предава БНТ.

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Княжество Лихтенщайн е сред най-богатите държави в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което наброява малко над 40 000 души. Финансовият и банковият сектор са сред най-важните и доходоносни отрасли в страната.

Министър-председателят на Лихтенщайн Бригите Хаас заяви: „Случаят се разследва по спешност. За нас е важно да поддържаме контакт със засегнатите лица, за да им бъде осигурено възможно най-високо ниво на защита на личните данни.“

Съветникът по въпросите на правосъдието и обществото Емануел Шедлер посочи: „Засегнатата система е напълно изключена и в момента се извършва задълбочена проверка, за да сме сигурни, че подобен инцидент няма да се повтори. Две други системи със сходни технически параметри също бяха изключени като превантивна мярка.“