×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
Последвайте ни
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
Киберсигурност Шокираща кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица

Шокираща кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица

Киберсигурност

bTV Бизнес екип

Властите казвт, че случаят се разследва по спешност

Властите в Лихтенщайн съобщиха за мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна информация, свързана с 31 000 юридически лица.  Компрометирана е база данни, използвана за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. На извънредна пресконференция властите заявиха, че към момента не е известно кой стои зад атаката и каква е била нейната цел. Сформиран е кризисен щаб, а засегнатата система е изцяло изключена, докато продължава разследването, предава БНТ. 

Снимка: iStock

Княжество Лихтенщайн е сред най-богатите държави в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което наброява малко над 40 000 души. Финансовият и банковият сектор са сред най-важните и доходоносни отрасли в страната.

Министър-председателят на Лихтенщайн Бригите Хаас заяви: „Случаят се разследва по спешност. За нас е важно да поддържаме контакт със засегнатите лица, за да им бъде осигурено възможно най-високо ниво на защита на личните данни.“

SHIFT+DELETE: Хакер изтри имотния регистър на Румъния и срина пазара

Съветникът по въпросите на правосъдието и обществото Емануел Шедлер посочи: „Засегнатата система е напълно изключена и в момента се извършва задълбочена проверка, за да сме сигурни, че подобен инцидент няма да се повтори. Две други системи със сходни технически параметри също бяха изключени като превантивна мярка.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата