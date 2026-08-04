×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
Последвайте ни
1 USD
1.1535 BGN
Петрол
80.12 $/барел
Bitcoin
$63,948.9
БГ Бизнес Фискален съвет: Дефицитът е 1,8% от БВП

Фискален съвет: Дефицитът е 1,8% от БВП

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Бюджетното салдо само за месец юли е положително и възлиза на 220 млн. евро

Фискалният дефицит към края на юли е в размер на 2,2 млрд. евро, което се равнява на 1,8% от Брутния вътрешен продукт (БВП), показва анализ на Фискалния съвет, изготвен въз основа на данните на Министерството на финансите.

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет за юни 2026 г., както и оценка на основните бюджетни показатели за юли.

Изненада: Това е най-красивият плаж в България според чужденците

Според анализа, цитиран от БГНЕС, натрупаният към края на юли бюджетен дефицит възлиза на 2,2 млрд. евро, или 1,8% от БВП.

Същевременно бюджетното салдо само за месец юли е положително и възлиза на 220 млн. евро, което представлява 0,2% от БВП.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата