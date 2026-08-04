Фискален съвет: Дефицитът е 1,8% от БВП

Бюджетното салдо само за месец юли е положително и възлиза на 220 млн. евро

Фискалният дефицит към края на юли е в размер на 2,2 млрд. евро, което се равнява на 1,8% от Брутния вътрешен продукт (БВП), показва анализ на Фискалния съвет, изготвен въз основа на данните на Министерството на финансите.

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет за юни 2026 г., както и оценка на основните бюджетни показатели за юли.

Според анализа, цитиран от БГНЕС, натрупаният към края на юли бюджетен дефицит възлиза на 2,2 млрд. евро, или 1,8% от БВП.

Същевременно бюджетното салдо само за месец юли е положително и възлиза на 220 млн. евро, което представлява 0,2% от БВП.