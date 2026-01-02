Земя в илюминатора: Предстои първият пилотиран полет в Космоса от 50 години насам

Четирима астронавти се готвят за мисията

Ако всичко върви по план, 2026 г. ще бъде годината, в която човечеството отново ще изпрати астронавти на Луната. След няколко месеца четирима космонавти ще излетят на около 10-дневна мисия около естествения ни спътник. Това ще бъде най-близкото приближение до Луната от повече от половин век.

Мисията Artemis II може да излети още през февруари и се очаква да даде нов тласък на изоставащата програма на САЩ за завръщане на Луната. Полетът ще бъде първият тест на ракетата Space Launch System (SLS) и космическия кораб Orion с екипаж на борда — системи, разработвани повече от десетилетие, но досега подложени на многократни забавяния и сериозно превишаване на бюджета.

„В рамките на следващите три години ще изпратим отново американски астронавти на Луната, но този път с инфраструктурата, която ще им позволи да останат“, каза Джаред Айзъкман, новият администратор на НАСА, в интервю за NBC News.

Геополитически и научни цели

Завръщането на Луната остава приоритет за САЩ още от мандата на Доналд Тръмп, а настоящата администрация също се фокусира върху космическата надпревара с Китай, който планира собствено кацане на Луната до 2030 г.

Освен геополитическите аспекти, мисията Artemis II има за цел да положи основите за дългосрочни изследвания на Луната и потенциално бъдещи мисии до Марс. Астронавтите няма да кацнат на повърхността, но ще тестират технологии, маневри за скачване и системи за животоподдържане в орбита около Земята и Луната, критични за следващите мисии.

Вълнението на учените

Учените са особено развълнувани заради възможността да изучат формирането и еволюцията на Луната. „Както можете да си представите, лунните учени имат много натрупани въпроси от десетилетия“, казва Брет Деневи, планетарен учен в Университета Джонс Хопкинс.

Лунната повърхност, формирана преди около 4,5 милиарда години, пази информация, която Земята е „изтрила“ поради тектоника и времето. Изследванията на Artemis II и бъдещи мисии могат да хвърлят светлина върху ранната история на нашата планета.

Подготовка и екипаж

Екипажът на борда ще включва астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадския астронавт Джереми Хансен. Уайзман, Глоувър и Кох ще направят второто си пътуване в космоса, докато Хансен ще дебютира в мисия с екипаж.

Миналия уикенд астронавтите завършиха ключова репетиция за деня на изстрелването, включително обличане на костюмите, качване на Orion и преминаване през обратното броене до излитането.

Пътят към Artemis III и Лунния южен полюс

Artemis II ще проправи пътя за Artemis III, планирана за 2027 г., когато астронавтите се очаква да кацнат близо до южния полюс на Луната — регион с кратери, съдържащи воден лед, който е ключов ресурс за дългосрочни мисии.

„Аполо ни даде рамката, за да разберем Луната, и сега имаме основата да задаваме различни въпроси“, казва Деневи, която ръководи геоложкия екип за полета на Artemis III и се фокусира върху събирането на проби от засенчените кратери.

Историческа перспектива

Програмата „Артемида“ е създадена през 2019 г., за да възстанови пилотираните полети до Луната, след като предишни проекти на НАСА бяха прекратени. Космическият кораб Orion първоначално е проектиран за програмата „Съзвездие“, стартирана по време на администрацията на Джордж У. Буш.

„Това е кулминацията на почти 15-годишно усилие“, казва Кейси Драйер от „Планетарното общество“. „Ако проработи, ще се разглежда като голяма победа за администрацията. Ако не — ще пренастрои всичко.“

