Продават къщата на единствения български министър-председател, работил без заплата

Къщата на Иван Гешов, единственият министър-председател, работил за България в годините от 1911 до 1913 г., без да вземе една стотинка заплата, е обявена за публична продан от ЧСИ. Това става ясно от доклад на районния кмет на „Средец“ Трайчо Трайков и шефът на групата на ПП-ДБ в СОС Бокйко Димитров, пише 24 часа.

Снимка: БГНЕС

Къщата е строена в периода 1905-1907 г. по проект на архитекта Никола Лазаров. Сградата се руши от години, въпреки че е обявен за паметник на културата. Имотът е на 2 етажа с 248 кв.м. площ, тавански етаж от 84 кв.м. и дворно място. Къщата е в „силно амортизирано и лошо техническо състояние, с напълно унищожен покрив, компроментирани плочи, липсващи стълбища, разрушен интериор и неподдържан двор“.

Къщата на Иван Гешов

Публичната продан ще се проведе от 19 януари до 19 февруари, отварянето на наддаването ще бъде на 20 февруари. Началната цена на имота е 3,69 млн. евро.

Паметник на културата

Снимка: БГНЕС

В доклада е опоменато, че сградата представлява значин елемент от градската среда на София и е неразделна част от културно-исторически облик на район „Средец“. Подчертава се, че при придобиване на имота от частен субект сградата трябва да бъде третирана само като инвестиционен актив.

Ако общината придобие имота, ще може да го възстанови и да направи детско заведение, каквото е предназначено на парцела.

Кой е Иван Гешов?

Снимка: БГНЕС

Както споменахме по-горе, Иван Евстратиев Гешов е работи за България като министър-председател в периода 1905-1907 г. Той е пътувал през целия си живот по държавни дела на страната.

Два пъти той е бил председател на Народното събрание, бил е народен представител в няколко парламента, бил е лидер на Народната партия, два пъти е министър на финансите и управител на БНБ. Като министър-председател изпълнява функцията и на външен министър.

Наричан е още „единственият джентълмен“ в българския политически живот поради своята коректност и европейски маниер.

