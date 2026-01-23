BGN → EUR
Amazon планира масови съкращения през следващата седмица

Amazon планира масови съкращения през следващата седмица

bTV Бизнес екип

Кои звена на компанията ще бъдат най-засегнати?

Amazon планира нов кръг от хиляди корпоративни съкращения още през следващата седмица, като част от по-широка стратегия за намаляване на броя на служителите с около 30 000 души, твърдят източници на Reuters. Това ще бъде вторият етап от мащабното преструктуриране, започнало през есента.

През октомври технологичният гигант вече е съкратил приблизително 14 000 служители около половината от обявената цел. Според източниците, които са пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да коментират, броят на предстоящите съкращения се очаква да е сходен и може да започне още във вторник. Говорител на Amazon е отказал коментар.

Снимка: iStock

Очаква се съкращенията да засегнат звената Amazon Web Services (AWS), търговията на дребно, Prime Video, както и отдела за човешки ресурси People Experience and Technology. Пълният обхват на мерките обаче все още не е окончателно ясен и подлежи на промени, предупреждават източниците.

При предишния кръг от съкращения през октомври Amazon ги свърза с бързото навлизане на изкуствения интелект, като във вътрешно писмо компанията определи AI като най-трансформиращата технология след интернет, която позволява значително по-бързи иновации. По-късно обаче главният изпълнителен директор Анди Джаси уточни, че решенията не са продиктувани нито от финансови причини, нито пряко от AI.

По думите на Джаси основният проблем е корпоративната култура и прекомерната бюрокрация, която води до твърде много управленски нива и служители. Той припомни, че още по-рано през 2025 г. е предупредил, че корпоративната работна сила на Amazon ще намалява с времето заради по-високата ефективност, постигната чрез използването на изкуствен интелект. Междувременно компанията активно рекламира новите си AI модели, включително на конференцията AWS през декември.

Amazon стартира нова облачна услуга, базирана изцяло в Европа

Ако бъдат реализирани всички планирани 30 000 съкращения, това ще представлява близо 10% от корпоративната работна сила на Amazon, макар и малка част от общо 1,58 милиона служители в световен мащаб, повечето от които работят в складове и центрове за изпълнение на поръчки. Това би било най-голямото съкращение в 30-годишната история на компанията, след като през 2022 г. бяха освободени около 27 000 души. На служителите, засегнати през октомври, беше даден 90-дневен срок да кандидатстват за вътрешни позиции или да търсят нова работа, като този период изтича в понеделник.

