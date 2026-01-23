Amazon планира масови съкращения през следващата седмица

Кои звена на компанията ще бъдат най-засегнати?

Amazon планира нов кръг от хиляди корпоративни съкращения още през следващата седмица, като част от по-широка стратегия за намаляване на броя на служителите с около 30 000 души, твърдят източници на Reuters. Това ще бъде вторият етап от мащабното преструктуриране, започнало през есента.

През октомври технологичният гигант вече е съкратил приблизително 14 000 служители – около половината от обявената цел. Според източниците, които са пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да коментират, броят на предстоящите съкращения се очаква да е сходен и може да започне още във вторник. Говорител на Amazon е отказал коментар.

Очаква се съкращенията да засегнат звената Amazon Web Services (AWS), търговията на дребно, Prime Video, както и отдела за човешки ресурси – People Experience and Technology. Пълният обхват на мерките обаче все още не е окончателно ясен и подлежи на промени, предупреждават източниците.

При предишния кръг от съкращения през октомври Amazon ги свърза с бързото навлизане на изкуствения интелект, като във вътрешно писмо компанията определи AI като най-трансформиращата технология след интернет, която позволява значително по-бързи иновации. По-късно обаче главният изпълнителен директор Анди Джаси уточни, че решенията не са продиктувани нито от финансови причини, нито пряко от AI.

По думите на Джаси основният проблем е корпоративната култура и прекомерната бюрокрация, която води до твърде много управленски нива и служители. Той припомни, че още по-рано през 2025 г. е предупредил, че корпоративната работна сила на Amazon ще намалява с времето заради по-високата ефективност, постигната чрез използването на изкуствен интелект. Междувременно компанията активно рекламира новите си AI модели, включително на конференцията AWS през декември.

Ако бъдат реализирани всички планирани 30 000 съкращения, това ще представлява близо 10% от корпоративната работна сила на Amazon, макар и малка част от общо 1,58 милиона служители в световен мащаб, повечето от които работят в складове и центрове за изпълнение на поръчки. Това би било най-голямото съкращение в 30-годишната история на компанията, след като през 2022 г. бяха освободени около 27 000 души. На служителите, засегнати през октомври, беше даден 90-дневен срок да кандидатстват за вътрешни позиции или да търсят нова работа, като този период изтича в понеделник.

