NASA избра Blue Origin за мисия за транспортиране на лунния ровър VIPER

NASA избра Blue Origin за мисия за транспортиране на лунния ровър VIPER

Свят

bTV Бизнес екип

Споразумението има едно ключово условие

Космическата компания на Джеф Безос – Blue Origin – получи поръчка на стойност 190 милиона долара от NASA за транспортиране на лунния ровър VIPER до южния полюс на Луната.

Споразумението обаче има едно ключово условие – до края на годината Blue Origin трябва да докаже, че собствената й лунна капсула Blue Moon може успешно да кацне на повърхността на естествения ни спътник Луната.

Нова марка автомобили навлиза у нас

Мисията е възможност компанията на Безос да излезе от сянката на своя основен конкурент – SpaceX на Илон Мъск, който от години доминира в комерсиалните космически полети.

Дългът на

Докато SpaceX вече бележи серия от успехи със своята програма Starship и печелившите си договори с НАСА, Blue Origin все още се стреми да докаже, че технологиите й могат да работят надеждно в условията на дълбокия космос.

