NASA избра Blue Origin за мисия за транспортиране на лунния ровър VIPER

Космическата компания на Джеф Безос – Blue Origin – получи поръчка на стойност 190 милиона долара от NASA за транспортиране на лунния ровър VIPER до южния полюс на Луната.
Споразумението обаче има едно ключово условие – до края на годината Blue Origin трябва да докаже, че собствената й лунна капсула Blue Moon може успешно да кацне на повърхността на естествения ни спътник Луната.
Мисията е възможност компанията на Безос да излезе от сянката на своя основен конкурент – SpaceX на Илон Мъск, който от години доминира в комерсиалните космически полети.
Докато SpaceX вече бележи серия от успехи със своята програма Starship и печелившите си договори с НАСА, Blue Origin все още се стреми да докаже, че технологиите й могат да работят надеждно в условията на дълбокия космос.
