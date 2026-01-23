Вълна от недоволство заради въвеждането на зони „без деца“ във френските влакове

Към момента новите вагони се предлагат единствено по линията между Париж и Лион

Възобновяването на т.нар. „бездетски“ клас във френските влакове предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи и медиите. Френските държавни железници SNCF въведоха нова секция в първа класа на избрани линии, която предлага „тихо специално пространство“, насочено основно към бизнес пътници, предава Еuronews.

В началото на януари компанията представи новия клас Optimum Plus, който замени досегашния Business Première. Подобно на предходната услуга, Optimum Plus не е достъпен за деца под 12-годишна възраст, като мярката важи за ограничен брой влакове.

Снимка: Reuters

Към момента новите вагони Optimum Plus се предлагат единствено по линията между Париж и Лион, като същевременно във влаковете остават стандартните вагони от първа и втора класа. От SNCF посочват, че услугата е предназначена за клиенти, които търсят „специално пътно изживяване с персонализирана помощ и по-голяма гъвкавост“.

Изискването пътниците да са над 12 години е мотивирано с желанието за максимален комфорт, като това е изрично отбелязано в условията на билета. Въпреки това решението предизвика остра реакция, включително от подкаста Les Adultes de demain, който заяви, че „е премината червена линия“, като според тях вместо създаване на пространства за деца, те биват изключвани.

Критиците свързаха мярката и с по-широки обществени проблеми, като спада на раждаемостта във Франция, а икономистът Максим Сбаихи коментира, че това е знак за културна нетърпимост към присъствието на деца. Други обърнаха внимание на факта, че домашни любимци се допускат срещу такса от 10 евро, което допълнително засили недоволството.

В отговор SNCF подчерта, че Optimum Plus се предлага само в делнични дни, от понеделник до петък, и обхваща едва 8% от местата, като през уикендите всички места са достъпни за всички пътници. Компанията увери, че децата са добре дошли във влаковете ѝ, като напомни за семейните тарифи, специалните зони за деца, наличието на детски пространства във влаковете TGV и програмата Junior & Compagnie, по която всяка година пътуват около 300 000 деца.

