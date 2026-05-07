Петролът поевтиня с 5% след преговорите между Иран и САЩ

САЩ са близо до изготвяне на едностраничен документ, който би сложил край на войната

Цените на петрола се понижиха, а световните фондови пазари отбелязаха ръст, след съобщения, че САЩ и Иран са близо до споразумение за прекратяване на войната. Оптимизмът на пазарите беше предизвикан от очаквания за деескалация на конфликта. Фючърсите на суровия петрол Brent, който е световен бенчмарк, паднаха до 97 долара за барел след публикуваните информации, преди отново да се повишат до над 101 долара. По-рано през деня цената беше достигнала над 108 долара, което показва висока волатилност, предава ВВС.

Фондовите пазари реагираха положително на новината. Индексът FTSE 100 в Лондон и германският Dax затвориха с над 2% ръст, а френският Cac 40 се повиши с 3%. В Азия също беше отчетено повишение, докато американският S&P 500 нарасна с над 1% в рамките на деня.

Според информация на Axios, САЩ са близо до изготвяне на едностраничен документ, който би сложил край на войната и би открил път към подробни ядрени преговори. Малко по-късно иранското външно министерство заяви, че предложението все още се разглежда, а президентът Доналд Тръмп намекна, че сделката може да е далеч от окончателен резултат.

Тръмп коментира в социалната мрежа Truth Social, че всяко споразумение остава „голямо предположение“, като предупреди, че при провал могат да последват по-мащабни военни действия. В същото време напрежението в региона остава високо заради стратегическото значение на Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и газ, както и заради опасенията от атаки срещу танкери.

Въпреки краткосрочния спад, цените на петрола остават значително над нивата от около 70 долара за барел, регистрирани преди началото на конфликта. Пазарите продължават да реагират на развитието на събитията, като очакванията за евентуално споразумение между САЩ и Иран остават ключов фактор за цените на енергията и движението на глобалните борси.