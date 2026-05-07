Spotify въвежда нова функции за всички потребителите

Каква е целта на новата функция?

Spotify въвежда нов знак „Verified by Spotify“, който ще се появява със зелена отметка в профилите на изпълнителите и в резултатите от търсенето през следващите седмици. Компанията представя новата система за верификация с цел да помогне на слушателите да различават реалните музиканти от съдържание, създадено чрез изкуствен интелект. Мярката идва на фона на нарастващото количество песни, генерирани с помощта на AI, които все по-често се появяват в стрийминг платформите, предава БГНЕС.

Шведската компания съобщава, че знакът „Verified by Spotify“ ще показва, че даден профил е проверен и отговаря на стандартите за автентичност на платформата. Профили, които основно публикуват музика или изображения, създадени чрез изкуствен интелект, няма да могат да получат тази отметка, уточняват от компанията в своя блог.

От Spotify подчертават, че „в ерата на изкуствения интелект е по-важно от всякога да има доверие в автентичността на музиката, която слушате“. За да получат верификация, изпълнителите трябва да имат устойчив интерес от слушателите, да спазват правилата на платформата и да показват реално присъствие както в Spotify, така и извън него – като концерти, мърчандайз и социални мрежи.

Компанията съобщава още, че при старта на инициативата ще бъдат верифицирани над 99% от изпълнителите, които се търсят активно от потребителите. Това означава стотици хиляди артисти от различни жанрове и държави, като голяма част от тях са независими музиканти. Мярката идва на фона на нарастващи опасения в музикалната индустрия относно съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което претоварва каталозите на платформите. Конкурентната услуга Deezer съобщава, че 44% от новата музика ежедневно вече е синтетична, а големи компании като Sony Music са поискали премахването на над 135 000 AI-създадени песни, имитиращи техни изпълнители.

Освен новия знак за верификация, Spotify въвежда и информационен раздел в профилите на всички изпълнители. В него ще се показват ключови моменти от кариерата, моделите на публикуване и концертната история, като компанията сравнява функцията с етикетите за хранителна стойност върху храните – начин слушателите бързо да разбират повече за артиста. Инициативата е обявена след финансовия отчет за първото тримесечие на 2026 г., в който платформата съобщава за 293 милиона платени абонати.