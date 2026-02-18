Китай продължава да купува злато след рекордното търсене през 2025 г.

Покупките на злато на централните банки възлизат на 863 т за 2025 г.

Търсенето на жълтия метал надмина 5000 тона за първи път в историята след рекорден ръст в цената през 2025 г. Това включва увеличение при златните електронно търгувани фондове от 801 т – втората най-силна година в историята за тези фондове – докато покупките на монети и кюлчета достигнаха 12-годишен рекорд от 1374 тона, или увеличение от 16% за годината.

Според данните на Световния златен съвет покупките на централните банки възлизат на 863 т за 2025 г., което е висок резултат, но по-нисък от 1000 тона през предходната година. Дискусионен остава въпросът за евентуалния размер на „скритите“ покупки на централни банки и правителства, които не се включват в официалната статистика, особено в страни със собствено производство на злато.

Данните от януари тази година потвърждават, че най-големият купувач сред централните банки – тази на Китай – продължава и през 2026 г. с покупки от 40 000 тройунции (или 1,2 тона) за месеца, поддържайки по този начин непрекъсната тенденция от ноември 2024 г. Всичко това показва, че въпреки драматичните скокове и спадове в цените от началото на годината стратегическите купувачи от този мащаб не променят поведението си.

Самата цена на златото премина през консолидация около 5000 долара за унция в периода след 6 февруари, след като беше отчетен рекорден ръст до над 5500 долара в края на януари и последвала рязка корекция до 4700 долара само няколко дни по-късно.

„Такава нормализация и успокояване на пазара са положително развитие“, коментира Макс Баклаян от Tavex. „За фундаменталните и дългосрочни инвеститори като мен големите скокове подсказват проблеми. Предпочитам да виждам по-спокоен, по-бавно растящ пазар, който стъпва върху здрави положителни фундаменти, потвърждавани от информацията за покупките на Китайската централна банка“, допълва той.

