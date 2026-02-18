BGN → EUR
Свят Китай продължава да купува злато след рекордното търсене през 2025 г.

Китай продължава да купува злато след рекордното търсене през 2025 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Покупките на злато на централните банки възлизат на 863 т за 2025 г.

Търсенето на жълтия метал надмина 5000 тона за първи път в историята след рекорден ръст в цената през 2025 г. Това включва увеличение при златните електронно търгувани фондове от 801 т – втората най-силна година в историята за тези фондове – докато покупките на монети и кюлчета достигнаха 12-годишен рекорд от 1374 тона, или увеличение от 16% за годината.

Според данните на Световния златен съвет покупките на централните банки възлизат на 863 т за 2025 г., което е висок резултат, но по-нисък от 1000 тона през предходната година. Дискусионен остава въпросът за евентуалния размер на „скритите“ покупки на централни банки и правителства, които не се включват в официалната статистика, особено в страни със собствено производство на злато.

Златото и среброто поевтиняват заради цената на долара и слабата пазарна ликвидност

Данните от януари тази година потвърждават, че най-големият купувач сред централните банки – тази на Китай – продължава и през 2026 г. с покупки от 40 000 тройунции (или 1,2 тона) за месеца, поддържайки по този начин непрекъсната тенденция от ноември 2024 г. Всичко това показва, че въпреки драматичните скокове и спадове в цените от началото на годината стратегическите купувачи от този мащаб не променят поведението си.

6000 тона злато под земята на тази страна – мистерията, която продължава 80 години

Самата цена на златото премина през консолидация около 5000 долара за унция в периода след 6 февруари, след като беше отчетен рекорден ръст до над 5500 долара в края на януари и последвала рязка корекция до 4700 долара само няколко дни по-късно.

„Такава нормализация и успокояване на пазара са положително развитие“, коментира Макс Баклаян от Tavex. „За фундаменталните и дългосрочни инвеститори като мен големите скокове подсказват проблеми. Предпочитам да виждам по-спокоен, по-бавно растящ пазар, който стъпва върху здрави положителни фундаменти, потвърждавани от информацията за покупките на Китайската централна банка“, допълва той.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

