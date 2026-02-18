Проектът е с дължина от 137 метра

Италианското дизайнерско студио Lazzarini Design Studio през 2020 г. представи една от най-впечатляващите концепции за суперяхта в света – Avanguardia. С дължина от 137 метра и уникална форма, вдъхновена от формата на лебед, проектът съчетава футуристичен дизайн, иновативни технологии и ултралуксозни удобства.

Най-отличителният елемент на яхтата е контролната кула, оформена като глава на лебед, издигаща се над корпуса. Тя не е само дизайнерски акцент, а напълно функционална част от плавателния съд, пише Business Insider. Конструкцията може да се спуска до нивото на водата и да се отделя, превръщайки се в самостоятелна лодка с дължина около 16 метра. Това решение позволява по-голяма гъвкавост при придвижване, докато основната яхта продължава да се управлява от резервен контролен панел на борда.

2 / 10 Avanguardia: Суперяхта за 500 млн. долара с дизайн, вдъхновен от формата на лебед Снимка: Lazzarini Design Studio

Дизайнът на Avanguardia е вдъхновен от японски сериали от 70-те и 80-те години, в които главите на роботите служат като командни центрове. Тази необичайна концепция придава на яхтата отличителна визия и я превръща в истинско произведение на модерния индустриален дизайн.

Суперяхтата разполага с пет просторни палуби, които могат да приемат до 60 гости по време на плаване. На борда са предвидени две хеликоптерни площадки, басейн, джакузи и множество зони за почивка и социални събития.

Задвижването е проектирано като комбинация от два електрически двигателя и централен двигател MTU Rolls-Royce, което позволява максимална скорост от около 18 морски възела. Тази конфигурация съчетава висока ефективност и модерни технологии, насочени към бъдещето на морския транспорт.

Според дизайнерите от Lazzarini Design Studio Avanguardia може да бъде реализирана, ако бъде намерен инвеститор, готов да вложи около 500 милиона долара. Ако това се случи, яхтата има потенциала да се превърне в една от най-иновативните и разпознаваеми суперяхти, създавани някога.

