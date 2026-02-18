Къде са най-евтините яйца в България? Един град бие София с над 1 евро

Консумацията на яйца у нас се увеличава

Потреблението на яйца в България продължава да расте. По данни на Национален статистически институт (НСИ) средната консумация се увеличава от 41 на 42 яйца на човек годишно. Макар увеличението да изглежда малко, то показва устойчива тенденция към по-честа употреба на достъпния и хранителен продукт. Но в кой български град продават най-евтините яйца?

Цени на яйцата по градове



За да открием отговорът на този въпрос, използвахме данни от сайта на Numbeo. Данните от платформата разкриват съществени разлики в цените на яйцата между големите български градове. Направихме сравнение за опаковка от 12 големи яйца в 5 български града, ето къде са най-евтините и най-скъпите:

София - 3.25 евро

Варна - 3.09 евро

Пловдив - 3.03 евро

Бургас - 2.98 евро

Стара Загора - 2.06 евро

Най-евтините яйца

Безспорен лидер по ниска цена е Стара Загора, където дузина яйца струва около 2.06 евро, което е с над 1 евро по-малко спрямо столицата. Това означава, че домакинство, което купува яйца редовно, може да спести значителна сума на годишна база.

Цените на захарта, брашното и яйцата остават непроменени от началото на 2026 г. По последни данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), за 14.02.2026 г., яйцата (размер М) поевтиняват с 1,87% и се търгуват по 0,21 евро за брой на едро.

Докато цените в големите градове остават близки една до друга, Стара Загора се откроява като най-изгодното място за покупка на яйца. С нарастващото потребление и икономическите фактори, яйцата остават един от най-достъпните и предпочитани хранителни продукти на българската трапеза.

