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Свят Катедралата в Кьолн събира от днес входна такса от 12 евро

Катедралата в Кьолн събира от днес входна такса от 12 евро

Свят

bTV Бизнес екип

Готическата катедрала обяви решението си още през март

Катедралата в град Кьолн започна да събира входна такса от 12 евро (14 долара) от днес в опит да покрие нарастващите разходи за поддръжка на емблематичния германски паметник, предаде ДПА.

Първите посетители са закупили билети на място още сутринта, макар че в началото на деня на касата е имало малко хора, посочва ДПА.

Готическата катедрала обяви решението си още през март, когато въвеждането на входна такса за доскоро безплатния обект предизвика възмущение сред много местни жители и туристи.

От катедралата посочват, че приходите ще се използват за поддръжка и опазване на сградата, датираща от XIII век, съобщи БТА.

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Обектът на световното наследство на ЮНЕСКО ще остане безплатен за всички в определени дни от годината, включително в периода от Богоявление на 6 януари до следващата неделя, на 1 май и на 3 октомври, когато Германия отбелязва обединението си.

Вярващите, които влизат в църквата през Северната порта, ще могат да се молят в обособена зона, без да заплащат такса, която се събира на Западната порта, уточняват от катедралата. Деца под 13 години и хора с тежки увреждания също са освободени от заплащане на такса.

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„Зоната за молитва със свободен достъп е важна част от новата концепция за посетители. Кьолнската катедрала ще остане място за богослужение, отворено за молитва и личен размисъл“, подчерта Маркус Фрадрих от катедралния капитул (официалният орган от група висши духовници, който управлява катедралата).

Католическата катедрала в центъра на Кьолн, разположена непосредствено до река Рейн и главната железопътна гара, е една от най-посещаваните забележителности в Германия, като привлича около 6 милиона посетители годишно, посочва ДПА.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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