Щетите от земетресенията във Венецуела може да достигнат 7% от БВП

Икономическите загуби растат с увеличаването на броя на жертвите

Мощните земетресения, които удариха Венецуела може да причинят икономически загуби равни на 7% от брутния вътрешен продукт на страната. Това показват предварителни оценки на Голожката служба на САЩ, цитирани от Aljazeera.

На какво стойност са щетите?

Снимка: Twitter

Първоначалните оценки, публикувани в четвъртък, показват, че щетите могат да възлязат между 1 и 7% от БВП на Венецуела, който е 111 милиарда долара, след като две земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха около 160 километра западно от столицата Каракас в сряда следобед, оставяйки най-малко 188 жертви.

Временният президент Делси Родригес заяви, че ще има фонд от 200 милиона долара от Международния валутен фонд, който ще бъде използван за подпомагане на възстановяването на инфраструктурата, болниците и жилищното строителство.

Ограничено отражение върху петролната индустрия

Снимка: Reuters

Въпреки силните трусове, основният петролен и газов сектор на Венецуела засега е понесъл ограничени щети. Страната добива около 1,2 млн. барела суров петрол дневно. По предварителни данни, споделени с Reuters, рафинерията „Ел Палито“ в щата Карабобо, разположена близо до епицентъра, не е пострадала.

Производството в нефтохимическия комплекс „Морон“, вторият по големина в страната, е възобновено в четвъртък след кратко прекъсване. Ден по-рано работниците бяха евакуирани заради установен теч в резервоар за съхранение. Към момента не е ясно дали повредата е напълно отстранена.

От Chevron съобщават пред Al Jazeera, че дейността на компанията във Венецуела продължава без прекъсване.

„Като дългогодишен работодател и партньор във Венецуела сме солидарни със страната и нейния народ в този труден момент. Продължаваме да подкрепяме нашите служители и местните общности, като същевременно гарантираме безопасната експлоатация на съоръженията си“, заяви говорител на компанията.

Други енергийни компании, сред които Shell, Eni и Repsol, също съобщиха, че всички техни служители са в безопасност.

Според икономиста Зиемба човешките загуби вероятно ще се окажат по-тежки от икономическите, тъй като енергийната инфраструктура изглежда не е понесла сериозни щети. По-голямата част от приходите на Венецуела идват именно от износа на петрол, въпреки че американските санкции ограничават постъпленията в страната.

След мощните трусове става ясно, че 250 сгради във Венецуела са разрушени, а жертвите са 235. Първият трус е бил с магнитуд 7,2 по Рихтер, последван от втори със сила 7,5.