Израел срещу Иран: Ключови факти за петрола, газа и последиците за световната енергетика

Кой купува ирански петрол?

Съединените щати и Израел започнаха военна атака срещу Иран в събота – ход, който може да разклати енергийните пазари и да застраши ключова инфраструктура в Близкия изток. Ескалацията повишава риска от прекъсвания в производството и износа на петрол и природен газ от един от водещите енергийни играчи в региона, пише Forbes.

Бюлетинът „Gulf Currents“ на Reuters проследява последиците за геополитиката, енергетиката и финансите в Персийския залив. Ето кои са основните факти за енергийната индустрия на Иран и възможното въздействие на конфликта.

Петролното производство на Иран – мащаб и значение

Снимка: iStock

Иран е третият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и осигурява около 4,5% от световното производство на петрол. Страната добива приблизително 3,3 милиона барела суров петрол дневно, както и още около 1,3 милиона барела кондензат и други течни горива.

Вътрешните рафинерии разполагат с капацитет за преработка от около 2,6 милиона барела дневно. Освен суров петрол, Иран изнася и значителни количества горива – близо 820 000 барела на ден през 2025 г., включително втечнен нефтен газ (LPG).

Къде се намира инфраструктурата?

Производствените мощности са концентрирани основно в провинция Хузестан, центърът на петролния добив, и провинция Бушер – ключова за газовите находища и кондензата.

Около 90% от иранския суров петрол се изнася през остров Харг, а оттам преминава през стратегическия Ормузки проток – един от най-важните морски маршрути за глобалната търговия с енергийни ресурси.

Анализатори смятат, че Саудитска Арабия и други членове на ОПЕК биха могли частично да компенсират евентуален спад в иранските доставки чрез свободния си производствен капацитет. Въпреки това този резерв е намалял след увеличенията на добива през последната година.

Кой купува ирански петрол?

Снимка: iStock

Основните клиенти на иранския суров петрол са частни китайски рафинерии. Китай официално не признава едностранните санкции на САЩ срещу търговските си партньори, но въпреки това в последно време е ограничил вноса на ирански суров петрол.

За да защити износа си и да намали уязвимостта си при евентуални атаки, Иран е натрупал рекордни плаващи запаси – около 200 милиона барела, което се равнява на приблизително два дни от световното потребление.

През годините страната заобикаля санкциите чрез прехвърляне на петрол от кораб на кораб в открито море, прикриване на произхода на суровината, изключване на системите за проследяване на танкерите.

Един от най-големите газови резерви в света

Иран притежава и едно от най-големите находища на природен газ в света – Южен Парс. То представлява приблизително една трета от най-големия известен газов резервоар в света и се споделя с Катар, който нарича своята част „Северен купол“.

Заради санкции и технически ограничения по-голямата част от добивания газ се използва за вътрешно потребление. През 2024 г. Иран е произвел около 276 милиарда кубически метра природен газ, като 94% от него е консумиран в страната.

Израелски атаки през юни миналата година засегнаха производствени блокове от фаза 14 на „Южен Парс“, разположени на около 200 километра от катарските съоръжения. Част от тях са разработени съвместно с американските енергийни гиганти ExxonMobil и ConocoPhillips.

Общият газов резервоар се оценява на около 1 800 трилиона кубически фута използваем газ – количество, което би могло да покрива световното потребление за приблизително 13 години.

Какво следва?

Всяко сериозно прекъсване на производството или транспорта през Ормузкия проток може да доведе до скок на цените на петрола и газа в световен мащаб. В условията на вече напрегнати пазари, ескалацията около Иран поставя под въпрос стабилността на енергийните доставки от Близкия изток и увеличава риска от нова ценова турбулентност на глобалните пазари.

