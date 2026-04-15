Какво означава победата на Петер Мадяр в Унгария за ЕС?

Скоро ще бъдат отключени около 18 милиарда евро от европейските фондове

В Унгария се усеща силна еуфория след изборната загуба на Виктор Орбан. Страната е изправена пред втора мащабна системна трансформация след края на комунистическия режим през 1989–1990 г. Победителят Петер Маджар заяви, че основната задача сега е демонтирането на модела на управление на Орбан и връщането на Унгария към статута ѝ на нормална и уважавана европейска държава, предава Politico.

Въпреки че Маджар почти сигурно няма да встъпи в длъжност преди 5 май, той вече е установил контакт с председателя на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата са провели разговор в понеделник вечерта, насочен към възстановяване на отношенията между Будапеща и ЕС, които се влошиха по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

За новото унгарско управление основен приоритет след изборната победа е да бъдат отключени около 18 милиарда евро от европейските фондове, замразени заради отстъплението от демократичните стандарти при Орбан. Освен това се цели достъп до близо 16 милиарда евро европейски заеми за отбрана и прекратяване на глобата от 1 милион евро дневно, наложена заради неспазване на миграционното законодателство.

От своя страна Брюксел не е склонен да предостави тези средства без условия. Маджар ще трябва да изпълни редица изисквания, за да докаже ангажимента си към реформи и върховенството на закона, докато ЕС също има ключови политически приоритети, които очаква да бъдат изпълнени. В телефонния разговор с Урсула фон дер Лайен, Маджар е поел ангажимент да договори мерки срещу корупцията, присъединяване към Европейската прокуратура, гарантиране на независимостта на съдебната система и защита на медийната и академичната свобода.

Още в първия си пълен ден като бъдещ премиер Маджар заяви, че ще търси компромиси в рамките на ЕС и ще работи за по-лесно вземане на решения. Той подчерта, че няма да блокира заема за Киев и че Унгария ще спази поетите ангажименти, като същевременно използва парламентарното си мнозинство, за да прокара съдебни реформи и да размрази европейските средства.

Маджар също сигнализира желание за дистанциране от Москва, макар да призна, че страната ще продължи да разчита на руски петрол, като същевременно приема необходимостта от санкции по време на войната в Украйна. Темата остава чувствителна в Унгария, но според дипломати е възможно да се намери компромис. Показателно е, че първото му посещение в чужбина ще бъде в Полша, където ще се срещне с премиера Доналд Туск.

Силното парламентарно мнозинство на Маджар му дава възможност да прокарва промени бързо, без вътрешни пречки. Той вече настоява за ускорено встъпване в длъжност, за да представи навреме конкретен план за реформи пред ЕС. Унгария остава и под наблюдение по процедурата по член 7 от договорите на ЕС, като следващото изслушване е насрочено за края на май. Според евродепутата Тинеке Стрик това ще бъде ключов момент за представяне на конкретни ангажименти и срокове, с които Будапеща да убеди европейските партньори в готовността си за реална промяна.