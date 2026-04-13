Тръмп, Путин... Зеленски: Кои са победителите и кои губещите след изборите в Унгария?

Петер Мадяр спечели убедително изборите в Унгария

16-годишното управление на Виктор Орбан в Будапеща приключи, след като той призна поражението си на унгарските избори от претендента си Петер Мадяр.

С почти всички преброени гласове в неделя вечер, Мадяр изглеждаше готов да спечели 138 места в 199-местния парламент, което е свръхмнозинство, което ще му даде широки правомощия за реформиране на Унгария.

„Унгарците казаха „да“ на Европа днес, казаха „да“ на свободна Унгария“, каза Мадяр пред ликуваща тълпа на брега на Дунав, като същевременно призова лоялните на Орбан в държавните институции да подадат оставка.

Орбан прие резултатите по време на реч, заявявайки, че неговата партия Фидес ще „служи на нашата страна и на унгарската нация от опозицията“. Фидес е на път да спечели 55 места.

Последиците от гласуването в неделя се простират далеч отвъд границите на Унгария. Ето всички останали победители и губещи от най-значимите избори в Европа тази година, пише Politico.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коста могат да се сбогуват с един от най-упоритите лидери на ЕС, който наложи вето върху критични решения на Брюксел, включително финансова подкрепа за Украйна.

Орбан беше и един от най-гласовитите антагонисти на Брюксел, подхранвайки евроскептицизма, като същевременно подкопаваше върховенството на закона у дома и многократно се съпротивляваше на законодателството на ЕС, което представляваше пряко предизвикателство за способността на Комисията да прилага правилата си.

„Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария. Една страна си връща европейския път. Съюзът става по-силен“, каза фон дер Лайен моменти след като Орбан призна поражението.

Тази година Орбан наложи вето на заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен от лидерите – включително и от самия него – през декември 2025 г.

Украйна се нуждае от финансиране, за да продължи да отблъсква пълномащабното нахлуване на Русия преди лятото, когато хазната ѝ е на път да остане без пари.

Президентът Володимир Зеленски поздрави Мадяр в неделя вечерта. „Украйна винаги се е стремяла към добросъседски отношения с всички в Европа и ние сме готови да развием сътрудничеството си с Унгария“, каза той, добавяйки, че Киев е готов за „срещи и съвместна конструктивна работа в полза на двете нации“.

Мадяр иска да има добри отношения с Брюксел и вероятно ще деблокира заема. Но това е горчиво-сладка победа за Зеленски, тъй като встъпващият в длъжност премиер заяви, че се противопоставя на изпращането на унгарски оръжия или пари в брой на Киев и се противопоставя на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.

Анкети преди гласуването показват, че до две трети от унгарците под 30-годишна възраст искат Орбан да си тръгне.

Мащабни протестни концерти в Будапеща в навечерието на изборите привлякоха стотици хиляди млади унгарци, много от които заявиха, че ще напуснат страната, ако Орбан спечели отново, в показания пред международни медии.

Независимите журналисти се сблъскаха с трудна битка в Унгария, след като Орбан пое контрола над 80% от медиите в страната. Въпреки това, независимите репортери се превърнаха в решаващ фактор за крайния резултат. Те разкриха как правителството на Орбан е работило за подкопаване на опозицията чрез тайните служби на страната и получиха подробности за телефонни разговори между Будапеща и Кремъл, обсъждащи чувствителни въпроси на ЕС.

Лекарите също ще бъдат победители, тъй като Мадяр обеща да увеличи публичните инвестиции с 1 милиард евро годишно. Това обещание идва след десетилетие на недостатъчно харчене в здравния сектор, което остави дълги списъци на чакащи, порутени болници, липса на оборудване и в крайна сметка причини изтичане на мозъци, каза пред Politico президентът на Унгарската медицинска камара Петер Алмош.

Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Орбан в Будапеща на 7 април, за да подкрепи кандидатурата му за преизбиране, хвалейки се, че ще спечели и обвинявайки ЕС в намеса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде пет публични одобрения на Орбан през последните шест месеца и обеща, че Вашингтон ще предостави икономическа подкрепа на Унгария.

Мрежата от консервативни мозъчни тръстове, финансирани от правителството на Орбан, е на път да загуби оперативни средства. Това включва Колегиума „Матиас Корвинус“, мозъчният тръст, ръководен от политическия директор на Орбан и който лобира пред институциите на ЕС в Брюксел.

Унгарските бизнесмени, близки до Фидес, които доминират частния сектор на страната - включително приятелят от детството на Орбан, Льоринц Месарош, и зет му Ищван Тиборч - са на път да загубят привилегирования си достъп до фондове на ЕС и обществени поръчки.

През последните месеци унгарски и международни медии разкриха тесни връзки между Будапеща и Москва, включително телефонни разговори между външния министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров.