Какво означава ограничението от 10 000 евро за плащания в брой в ЕС

Откога влиза в сила решението?

През юли 2027 г. ще започне прилагането на решението на Европейския съюз (ЕС), което ограничава плащанията в брой до сума до 10 000 евро. Това решение е взето през 2024 г. като част от пакет от мерки за борба с прането на пари и е част от Регламент 2024/1624.

Ограничението от 10 000 евро се прилага за плащания на стоки и услуги, когато поне едната страна по сделката е юридическо лице, т.е. фирма или компания.

Забрана за покупка на автомобили в брой

По-просто казано, гражданите в ЕС няма да могат да платят например за автомобил за 50 000 евро в брой, ако го купят в автосалон.

Тази разпоредба обаче не се прилага за сделки между физически лица. Това означава, че закупуването например на употребяван автомобил от друг гражданин все още ще бъде възможно за сума, по-висока от 10 000 евро, в зависимост от правилата на конкретната държава, пише Kurir.rs.

Регламентът оставя на държавите членки възможността да въведат по-ниски лимити. Подобни ограничения вече съществуват в определени страни, като например Италия.

Обществеността често спекулира, че ЕС се опитва да премахне парите в брой по този начин, но икономически експерти посочват, че с тази мярка ЕС не забранява използването на пари в брой, а по-скоро го ограничава до по-големи суми. Гражданите и компаниите все още ще могат да използват пари в брой за по-малки транзакции.

Основната цел на това решение е борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, както и намаляването на анонимните големи транзакции.

С въвеждането на лимита ЕС иска да пренасочи по-голям брой транзакции към канали, които могат да бъдат наблюдавани, като по този начин се намали възможността за злоупотреби. Европейската комисия смята, че по този начин правилата ще бъдат хармонизирани и „вратичките“, използвани от престъпни групи, ще бъдат затворени.

Всяка година се перат до 1,87 милиарда евро

Прането на пари е глобален проблем. Оценки на Организацията на обединените нации показват, че всяка година се пере между два и пет процента от световния БВП, или до 1,87 трилиона евро.

Доклад от 2023 г. показва, че почти 70% от престъпните мрежи в ЕС използват пране на пари, за да финансират дейността си и да укриват активи, като по-голямата част от тях използват пари в брой.

Европейската комисия посочва, че големи суми пари в брой са „трудни, ако не и невъзможни, за свързване с конкретно престъпно деяние“.

Пакетът от мерки трябва да започне да се прилага през юли 2027 г. В неговите рамки ще бъде създаден нов европейски орган за борба с прането на пари със седалище във Франкфурт, който след това ще получи пълни правомощия.