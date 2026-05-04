×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Последвайте ни
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Свят Какво означава ограничението от 10 000 евро за плащания в брой в ЕС

Какво означава ограничението от 10 000 евро за плащания в брой в ЕС

Свят

bTV Бизнес екип

Откога влиза в сила решението?

През юли 2027 г. ще започне прилагането на решението на Европейския съюз (ЕС), което ограничава плащанията в брой до сума до 10 000 евро. Това решение е взето през 2024 г. като част от пакет от мерки за борба с прането на пари и е част от Регламент 2024/1624.

Ограничението от 10 000 евро се прилага за плащания на стоки и услуги, когато поне едната страна по сделката е юридическо лице, т.е. фирма или компания.

Забрана за покупка на автомобили в брой

По-просто казано, гражданите в ЕС няма да могат да платят например за автомобил за 50 000 евро в брой, ако го купят в автосалон.

Най-високо платените професии в света през 2026 г.

Тази разпоредба обаче не се прилага за сделки между физически лица. Това означава, че закупуването например на употребяван автомобил от друг гражданин все още ще бъде възможно за сума, по-висока от 10 000 евро, в зависимост от правилата на конкретната държава, пише Kurir.rs.

Регламентът оставя на държавите членки възможността да въведат по-ниски лимити. Подобни ограничения вече съществуват в определени страни, като например Италия.

Обществеността често спекулира, че ЕС се опитва да премахне парите в брой по този начин, но икономически експерти посочват, че с тази мярка ЕС не забранява използването на пари в брой, а по-скоро го ограничава до по-големи суми. Гражданите и компаниите все още ще могат да използват пари в брой за по-малки транзакции.

Основната цел на това решение е борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, както и намаляването на анонимните големи транзакции.

С въвеждането на лимита ЕС иска да пренасочи по-голям брой транзакции към канали, които могат да бъдат наблюдавани, като по този начин се намали възможността за злоупотреби. Европейската комисия смята, че по този начин правилата ще бъдат хармонизирани и „вратичките“, използвани от престъпни групи, ще бъдат затворени.

Официално: Европейска страна вписа парите в брой в конституцията си

Всяка година се перат до 1,87 милиарда евро

Прането на пари е глобален проблем. Оценки на Организацията на обединените нации показват, че всяка година се пере между два и пет процента от световния БВП, или до 1,87 трилиона евро.

Доклад от 2023 г. показва, че почти 70% от престъпните мрежи в ЕС използват пране на пари, за да финансират дейността си и да укриват активи, като по-голямата част от тях използват пари в брой.

Европейската комисия посочва, че големи суми пари в брой са „трудни, ако не и невъзможни, за свързване с конкретно престъпно деяние“.

Пакетът от мерки трябва да започне да се прилага през юли 2027 г. В неговите рамки ще бъде създаден нов европейски орган за борба с прането на пари със седалище във Франкфурт, който след това ще получи пълни правомощия.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата