Официално: Европейска страна вписа парите в брой в конституцията си

Промяната няма да доведе до промени в ежедневието на гражданите

Швейцария вписа запазването на парите в брой във конституцията си след национално гласуване, проведено в неделя. Според официалната информация на правителството промяната няма да доведе до промени в ежедневието на гражданите, нито до нови задължения или разходи за държавата, пише SwissInfo.

На символично ниво обаче решението се разглежда като силен сигнал за значението на парите в брой в епоха, в която дигиталните плащания стават все по-разпространени. Според антропологa и активист Брет Скот, който от години защитава използването на физически пари, подобна стъпка може да бъде „важен сигнал към останалия свят“, че една държава иска да защити ролята на парите в брой.

Експертите посочват редица причини, поради които парите в брой остават важни. Възрастните хора, хората с увреждания и тези със зрителни проблеми често разчитат на тях. Кешът е предпочитан и от хора с по-ниски доходи, тъй като им помага по-лесно да контролират бюджета си. Освен това част от обществото изпитва недоверие към банковата система, докато други просто изпитват носталгична привързаност към физическите пари.

Подкрепата за запазването на кеша идва и от различни обществени групи – от експерти по сигурността, които предупреждават за рискове при пълна зависимост от дигитални системи, до хора, които се притесняват от наблюдение чрез електронни разплащания или искат да запазят част от живота си извън дигиталната среда.

Социолози отбелязват, че за много хора парите в брой се възприемат като „по-реални“ от дигиталните средства. Според социологът Надин Фрай това е свързано и с усещането за контрол върху разходите. Когато парите са физически, хората смятат, че могат по-лесно да ограничат харченето и да избегнат задлъжняване.

