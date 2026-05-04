6 препоръки на Фискалния съвет за бюджета за 2026 г.

Бюджетът за 2025 г. приключи с дефицит в размер на 4.1 млрд. евро

С дефицит от 4,1 млрд. евро приключи Бюджет 2025. Това представлява на 3,5% от брутния вътрешен продукт за годината. Този резултат надвишава дефинирания в Пакта за стабилност и растеж праг от 3% от БВП, но поради действащата дерогация за разходите за отбрана няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит.

Общите правителствени разходи за 2025 година достигат рекордните 48.4 млрд. евро, или 41.7% от БВП, докато приходите възлизат на почти 44.3 млрд. евро, съставлявайки 38.2% от икономиката. Тази разлика между разходи и приходи не е резултат от цикличен икономически спад, а е симптом на дълбоко вкоренен структурен дефицит.

На база горепосоченото, Фискалният съвет отправя следните препоръки към редовното правителство във връзка с предстоящата работа по изготвянето на проектобюджета за 2026 г.:

Запазване на текущата политика на данъчно облагане. Ниските ставки и плоският данък са предимство на България. Бюджетните приходи нарастват с добри темпове и очевидно проблемите са в разходната част на бюджета. Премахване на автоматични увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните им закони. Повечето от разходите за персонал в публичния сектор са обвързани със средната заплата на страната (или минималната). Особено това важи за МВР, където се планира голямо автоматично нарастване на заплатите за 2026 г. Автоматичните увеличения водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка. Режимът по отношение на разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител трябва да е еднакъв за всички работещи. Държавните служители на служебно правоотношение и полицаите следва да плащат същите осигуровки като останалите работещи. Следва да се преразгледат категориите служители, които подлежат на ранно пенсиониране. Административна реформа на бюджетно заетите (численост, структура и функционалност на секторите и отделните административни единици). Следва да се предприемат незабавни мерки за оптимизация на държавната администрация, включително преструктуриране и консолидация на отделни ведомства, където са налице дублиращи се функции - например, чрез намаляване на броя на министерствата от 19 до 16. Във всички основни сектори следва да бъде направен преглед на публичните разходи по съществуващата методика на МФ на всички аспекти на политиката, вкл. отделните програми. Всички служители в публичната администрация, които са навършили пенсионна възраст, следва да бъдат освободени от заеманите длъжности в краткосрочен порядък. Тази мярка може да осигури бързо ограничаване на разходите за персонал, да освободи административен ресурс и да постави начало на по-широка реформа в управлението на публичния сектор. Закриване на незаетите щатни бройки в публичната администрация. Следва да се предприеме незабавно премахване на незаетите позиции в държавната администрация с цел трайно ограничаване на разходите за персонал и предотвратяване на бъдещ натиск за тяхното запълване и автоматично нарастване на разходите. Тази мярка представлява бърз и ефективен инструмент за оптимизация на административната структура без пряко засягане на текущо заетите служители.

Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигане на трайна оптимизация в публичния сектор.