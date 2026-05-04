×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Последвайте ни
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Свят Инфлацията в Турция достигна 32,37% през април

Инфлацията в Турция достигна 32,37% през април

Свят

bTV Бизнес екип

През май 2024 г. инфлацията достигна връх от над 75%

Годишната инфлация в Турция се повиши до 32,37% през април спрямо 30,9% през март, надхвърляйки очакванията, сочат официални данни.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 4,18% в сравнение с 1,9% през март, главно поради увеличенията в цените на жилищата, водата, електроенергията, газа и други горива, според статистическата агенция TUIK.

Кирил Домусчиев: Инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци

Данните бяха оспорени от независими икономисти от Групата за изследване на инфлацията (ENAG), които изчислиха, че потребителските цени са се повишили с 55,38% на годишна база през април. ENAG редовно оспорва официалните данни за инфлацията, предаде АФП.

Страната, където богатите европейци купуват най-много имоти

Турция се бори с двуцифрена инфлация от 2019 г. насам, като годишният й ръст остава над 30% през последните четири години.

През май 2024 г. инфлацията достигна връх от над 75%, след което започна да спада, припомни БГНЕС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата