Инфлацията в Турция достигна 32,37% през април

През май 2024 г. инфлацията достигна връх от над 75%

Годишната инфлация в Турция се повиши до 32,37% през април спрямо 30,9% през март, надхвърляйки очакванията, сочат официални данни.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 4,18% в сравнение с 1,9% през март, главно поради увеличенията в цените на жилищата, водата, електроенергията, газа и други горива, според статистическата агенция TUIK.

Данните бяха оспорени от независими икономисти от Групата за изследване на инфлацията (ENAG), които изчислиха, че потребителските цени са се повишили с 55,38% на годишна база през април. ENAG редовно оспорва официалните данни за инфлацията, предаде АФП.

Турция се бори с двуцифрена инфлация от 2019 г. насам, като годишният й ръст остава над 30% през последните четири години.

През май 2024 г. инфлацията достигна връх от над 75%, след което започна да спада, припомни БГНЕС.

