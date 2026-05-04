Нов фериботен маршрут ще свързва Гърция и Турция

Остров Лимнос, известен още като Лемнос, ще бъде свързан с ферибот до северозападното пристанище Чанаккале в Турция. Това ще отбележи създаването на нов трансграничен морски маршрут в региона, който ще улесни директните връзки между двете държави, предава Еkathimerini.

Пътуването между Лимнос и Чанаккале ще отнема приблизително 2,5 часа, като цената на билетите е определена на 75 евро. Вече се съобщава, че билетите са достъпни за резервация чрез турски платформи, а началото на плаванията е планирано за 13 юни.

Новата фериботна линия между Лимнос и Чанаккале ще бъде пусната в експлоатация това лято, като ще осигури директна морска връзка между Гърция и Турция в северната част на Егейско море. Очаква се маршрутът да даде тласък на туризма и търговията, като предложи по-бърз и удобен начин за пътуване между двете дестинации.

Стартирането на фериботната линия е част от по-широки усилия за засилване на свързаността между Гърция и Турция и насърчаване на трансграничното сътрудничество. На фона на нарастващото търсене на алтернативни транспортни маршрути се очаква връзката Лимнос–Чанаккале да се превърне във важен елемент от транспортната мрежа в Егейския регион.